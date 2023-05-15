藍燕拍《3D肉蒲團》被蕭若元誘投資　片酬輸光股票變廢紙：我太貪

蕭定一擔任主席的中國創意數碼（前稱：中國3D數碼娛樂有限公司）今日被法庭頒令清盤，據案情指中國創意數碼拖欠主要債權人達10億元。蕭定一在2011年開始大力發展電影創作，首部作品為話題十足的《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，票房大收$4,100萬，為他賺到第一桶金，亦令他投資製作電影打下強心針，奠下重要基石。

《3D肉蒲團之極樂寶鑒》女主角藍燕（現名藍心妍） 當年全裸搏到盡露點演出，與男主角葉山豪有不少激烈床上戲，一脫成名。日前藍燕從北京來港辦理香港身份證續期手續，接受《香港01》專訪，透露當年被利誘購入大量3D數碼娛樂股票，一直未有放賣，如今慘變成「廢紙」，她慨嘆：「我太貪了！」

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》當年票房大收$4,100萬，為蕭定一投資製作電影打下強心針。（劇照）

當年只有25歲的藍燕接演首部三級電影，沒有甚麼心理關口，單純地覺得好玩，「呢套係3D電影，我經理人同我講呢套戲係唔同嘅，始終係電腦多一點，3D立體始終係中國第一部，新嘗試，從來冇人試過就不如試吓啦！都覺得幾好玩，拍嘢我不嬲都要好玩interesting，如呢個唔係好好玩（而係）好悶，我都唔會做，咁先可以在鏡頭前釋放自己。」

當年只有25歲的藍燕接演首部三級電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，她直言覺得好玩。（葉志明攝）

藍燕是家中獨女，父母不但沒有反對，還與姑媽等親戚一齊投資她拍攝這部電影，她說：「呢套戲我有份投資，我現在還是他們的股東，3D數碼娛樂。剛剛準備拍攝的時候，蕭先生（蕭若元）叫我買股票，稱股票以後會升，現在很便宜。然後我真的跟我Daddy 媽咪、uncle ，還有在美國auntie一起投資，他們都很支持我，又畀錢畀我，現在價就虧了，虧了這個片酬也不算甚麼，我虧的錢比片酬更多！」

一開始賺錢，到後來要補倉，藍燕直認自己「太貪心」，她說：「賺了我沒有拋（放），這只是怪我，我太貪了！我不想拋，我覺得做股東挺好呀，沒想到後來就跌了，然後跌到只有幾分錢吧，沒有看，很多錢都輸光了！所以我就不再買股票了！不會再碰！」她透露輸掉金額大約數百萬港元，還奉勸大家千萬不要補倉，「還去補倉輸更多的錢，我大鑊了，輸晒！」她稱跟蕭若元父子已很久沒有聯絡，如今股票全部變成「廢紙」，她亦吃得開：「變廢纸也是没有辦法的事情！我對這些也無所謂，這些錢本來也不是很多啦，又不是虧了幾千萬。」

藍燕拍《3D肉蒲團》被蕭若元利誘投資，仲叫埋父母同姑媽一齊買3D數碼娛樂股票。（葉志明攝）

如今變廢紙，藍燕直認因貪心。（葉志明攝）

父母和親戚都沒有半句責怪說話，她還賺了名氣，拍過一部經典三級電影。而她多年來在上海和北京買賣樓房屢有斬獲。疫情期間拍了一部網絡電影《生死爆破》擔任女主角，一改戲路，在戲中飾演女警對抗悍匪，由於有不少追逐及打鬥場面，她直言是一項新挑戰。

藍燕改名藍心妍，是家中獨女。（藍心妍微博）