Stanley邱士縉憶母親打兩份工　辛苦捱大兩兄弟：5點幾疊同派報紙

Stanley昨晚開直播分享新歌的感受，身在大馬嘅Edan亦有「閃現」留言。而Stanley亦提到當初金JERS睇到歌詞後感動落眼淚。(影片截圖)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）在昨日的母親節推出第一支單曲《來不及》，悼念於年初因病去世的母親。MV播出後，Stanley在IG進行直播，他最先提到「有好多人恭喜我，但有時我寧願唔會有呢個機會出solo。」Stanley表示做《來不及》的最初衷只是想在台上獻唱給媽媽聽。「所以呢個係我好自私嘅初衷，一開始做呢首歌時，我冇諗咁多嘢，唔係諗出歌，一粒都冇諗。咁我同花姐講，佢又好好咁應承咗我，公司又好支持我去做呢件事。」他又指「爭唔爭獎對我嚟講唔係好重要，係而家要做嘅嘢我已經達成咗。」

Stanley媽獨力打兩份工養起Stanley同哥哥 ，十分辛苦。(IG圖片)

Stanley表示MV中的多個場景，其實都是自己與哥哥小時候曾經經歷過的。「你見到點解會有疊報紙，係因為我媽咪好勁，原因係我爸爸喺我細細個因病過身，佢自己一個人好努力咁湊大我同阿哥，我同阿哥好似皇帝咁，喺屋企完全唔需要做嘢，有時會突然想顯孝心幫佢洗碗，佢都叫我唔好搞。阿媽一個人打兩份工，其中一份就係5點幾喺報紙檔疊同派報紙，我有試過跟住媽咪去，試完兩日頂唔順，辛苦程度係……好辛苦。問題係佢係做咗十幾年，打兩份工去養大我同阿哥讀大學。」而MV另一幕，是身穿校服的男生在公園痛哭，Stanley話自己中一時因失戀而在對方屋企樓下嘅公園呆坐。「第二早阿媽過嚟攬我，叫我返屋企，所以呢個對我嚟講係好感動嘅畫面。」

MV中兩兄弟一齊派報紙的一幕，原來Stanley曾經歷過。

Stanley又指媽媽會有撕日曆的習慣，而這一幕亦在MV中呈現。「我媽咪只係能夠停到10月，我每一次返到屋企喺張床旁邊嘅月曆，我望住都會……去到10月，之後佢就入咗醫院，所以我好大感觸。」而提到MV中最後媽媽的兩句說話，Stanley亦十分感觸，並指每次聽到都「搞唔掂」。」在直播尾聲，Stanley提到媽媽是在一月初是離開的，而翌日他本身已有工作安排，花姐原本安排他休息，但Stanley唔想因為私事而影響公事，故照常出席《男兒當入樽》的首映活動。事實上，Stanley一直未有透露媽媽離開一事，只有在一月初時在限時動態寫上「God bless」，之後再來是「04/01/2023 I love you forever」，不少「TeamStanley」睇完直播之後都心痛無比。