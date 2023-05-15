TVB收視《法言人》大結局22.1　《東張》靠「直擊淫窟」食糊？

無綫公布上周（8日至14日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.7點（146萬觀眾），連續3周成為收視榜首節目。《法言人》上周五播出大結局，當晚最高收視22.1點（142萬觀眾），收視連升4周。周一至周五其餘節目收視如下︰《愛·回家之開心速遞》最高收視22.3點（144萬觀眾）；《川內相親》最高收視19.1點（123萬觀眾）；《肥媽李鼎》 最高收視16.7點（108萬觀眾）；旅遊節目《同屋企人去旅行》最高收視16.7點（108萬觀眾）。



《東張西望》今日（11/5）報道「假和尚化緣」一事。（《東張西望》截圖）

周六晚節目《聲生不息 寶島季》最高收視13.5點（87萬觀眾）；《馬時亨 香港情》請來梁家輝接受訪問，侃侃而談影圈逸聞趣事，最高收視10.5點（68萬觀眾）。周日晚節目《思家大戰》第三季首播，請來視帝黎耀祥打頭陣出場，最高收視19點（122萬觀眾）；母親節特備節目《我和媽咪有個約會》，嘉賓之一《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍(Janees)同靚靚媽咪Joyce登場合唱，網民反應熱烈，最高收視18點（116萬觀眾）。

《法言人》大結局連升4周達22.1點。（劇照）

根據上周收視，《東張西望》跨平台直播收視最高23 點 （148.1 萬觀眾），《愛·回家之開心速遞》最高收視21.5 點（138 萬觀眾）；《川內相親》最高收視19.6點（126 萬觀眾）；《法言人》播出第三周最高收視20.8點（134萬觀眾）。

主持梁敏巧直擊工廈淫窟。（ 《東張西望》截圖）