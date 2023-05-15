全民造星5｜花姐卸任總監　忽然傷感：呢個節目已經對我無意義

《全民造星V》今晚開播，首集先講MIRROR同ERROR兩位正副隊長（Lokman、AK、肥仔、Dee）分別去到加拿大、馬來西亞「招兵」，一開始並不算順利，阿Dee為吸引更多人，以「姜濤見面會」做賣點，結果當大家見到姜濤個freind肥仔出場時，即有人叫「收皮」。

Oscar再戰《造星》，但未能入圍。

首集公開部分參賽者面試片段，當中有不少「騎呢」人士，睇到寶姐皺晒眉頭。不過喺一眾參賽者當中，竟然出現了《造星II》李祉均（Oscar Li），可惜嘅係喺大會公開嘅94位參賽者的名單當中，Oscar未曾出現過。

花姐2018年首次做《造星》監製，命運從此改變，如今「卸任」，似乎十分不捨，亦難得感性。

《造星V》首集已有不少流淚場面，講緊嘅除咗係參賽者之外，花姐係講出自己退任《造星》監製時，亦十分傷感。「呢個節目已經對我無意義 ，《造星》對我人生好大轉變，因為嗰個係第一個監製節目，所以好投入，我覺得個節目好好睇，創造咗MIRROR同ERROR。去到《造星II》開始，因為我身份轉變咗，可能嗰刻我為咗做個所目，都係為緊MIRROR。去到《造星III》，做咩呢？係為咗咩嘢？《造星IV》係為咗COLLAR，其實我又真係唔係好投入到，呢個節目對我嚟講已經⋯⋯唔知呢⋯⋯」雖然唔做監製，但花姐會為節目擔任總顧問，所以不時都會出現喺囝囝之中，就好似驗收《前傳》排舞成果時，見到囝囝跳舞唔齊，花姐都忍唔住嚴斥，並直指「今年質素比較差。」

WinWin男友KC（黃家灝）喺首集已經有唔少鏡頭。（影片截圖）