台男星親自煮女兒胎盤為太太補身　網友嚇壞：似足《三更之餃子》

《三更之餃子》中，楊千嬅為保容顏，不斷食用嬰胎餃子。台灣男星班傑太太剛誕下女嬰，成為爸爸後的班傑在IG分享的首個貼文並非女兒照片，而是其胎盤，更親自烹調希望為太太補身，令網友大表震驚。



《三更之餃子》中，楊千嬅為保容顏，不斷食用嬰胎餃子。

太太Cindy母親節在水中生產成功誕下女兒Stella，班傑聽說胎盤是珍貴中藥材，吃胎盤可以補鐵與美顏亦令身體復原更快，產後請工作人員將胎盤和臍帶「打包」回家，並由班傑親自料理。他在IG上載烹調過程，血淋淋的胎盤清洗乾淨後，加了洋蔥、紅椒等一起快炒，夫妻倆嘗試後對於口感相當驚訝：「第一次吃人肉，一直想說可以煮嗎？沒煮過這個，我第一口有點怕怕，那種感覺像外國人嘗試吃豬血糕。」又夾起胎盤給鏡頭特寫：「裡面跟鴨血很像，有一點黏土口感。」老婆稱讚沒有腥味，但比較喜歡另外一塊「有帶膜」胎盤：「這比較好吃，因為脆脆的！」班傑則認為「像是腳筋跟豬肝綜合體。」

台灣男星班傑太太剛誕下女嬰。（IG：@kungfubenji）

台灣男星班傑女兒母親節出世。（IG：@cindypilates）

血腥短片令網友相當驚訝，班傑回應指「我們想的是料理方式比較便宜」。雖然民間認為胎盤即紫河車有滋補養顏等「神奇功效」，但事實上內地早已將買賣人體胎盤視為非法，益處遠遠不及它的危害多，海內外都已發生不少因食用胎盤而對孕婦、嬰兒和小童造成健康危害的事件。繼2015年將紫河車（即人類胎盤）從藥典品種中刪除後，2020版《中國藥典》亦將含有紫河車成份的「益血生膠囊」從藥劑中刪除，宣告人類胎盤無論是原料和產品，都徹底從中國藥典中消失。

點擊睇斑傑烹調女兒胎盤，慎入：