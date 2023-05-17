鍾鎮濤大女鍾嘉晴為范姜慶母親節　與生母章小蕙疏離曾怒斥搞新聞

章小蕙與前夫鍾鎮濤育有兒子鍾嘉浚及女兒鍾嘉晴（Chloe），兩人離婚後鍾嘉浚曾隨章小蕙到美國升學，而鍾嘉晴就與鍾鎮濤及繼母范姜一起生活。日前Chloe為范姜慶祝母親節，並透露范姜十分喜歡熊貓，所以她特別準備了一份熊貓飾品作為禮物，送給對方，更稱呼范姜為「my mom（我媽媽）」。片中所見，收到禮物的范姜相當驚喜，更愛不釋手！



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Chloe與繼母范姜一向感情深厚，每逢母親節及生日都會為對方慶祝。（微博截圖）

其實Chloe與繼母范姜一向感情深厚，每逢母親節及生日都會為對方慶祝，她亦曾多次公開感謝范姜。不過相比起對待范姜的孝順，Chloe與生母章小蕙關係可謂十分疏離，多年來都不願提及對方，似乎一直無法放下心結。2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜發生口角，雙方更鬧上警局，章小婉還暗示范姜對Chloe不好，當時身在美國的章小蕙專程趕返香港，並到警署報警稱愛女曾遭襲擊，希望為囡囡出頭，但Chloe反而力撐繼母，更在Facebook發文：「這個無名氏（指章小婉）想傷害姨姨范范（范姜暱稱），說她打我打得很傷，為何這個世界會有這種編故事的人？我覺得很抱歉，姨姨自幼便教導我要做一個關心別人的人，她真的由衷愛我們及保護我們！」

當時身在美國的章小蕙專程趕返香港，並到警署報警稱愛女曾遭襲擊。（視覺中國）

但Chloe在接受訪問時就親證未被襲擊。（視覺中國）

Chloe強調范姜對她很好，又多次公開感謝對方。（IG@chloebee0321）

Chloe更強調范姜對她很好，並表示不知道章小蕙回港，也沒有聯絡，直指「我不需要她任何保護」，她又指至少7年沒見過媽媽，直斥章小蕙「搞新聞」，兩母女關係鬧得不愉快。而Chloe與范姜就母女情深，兩人曾以母女檔拍攝內地真人騷《媽媽你真好看》，Chloe在節目中真情剖白，感激范姜的付出：「我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做，現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是20加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」范姜聽完都忍不住感動落淚。而Chloe與兩位同父異母的妹妹鍾懿及鍾幗都相處融洽，一家人幸福美滿。

Chloe在節目中真情剖白，感激范姜的付出。（影片截圖）

范姜聽完都忍不住感動落淚。（影片截圖）