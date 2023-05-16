全民造星5｜籃球教練Hayson為夢想唔怕捱窮　揀錯歌幸獲給予機會

《全民造星5》今晚（16日）開始進行第一輪淘汰賽。94位參賽者中，以抽籤形式決定出場表演次序。如三位評審（伍詠薇，Edward Chan以及陳詠燊）滿意表演，可亮起藍燈。兩盞或以上的藍燈，導師即可搶人。

Tiger Foo嘅表現未能觸動評審。

第1位出場嘅係13號Tiger Foo（符紀男)，表演曲目為Machine Gun Kelly 和glaive 合作單曲《More than life》。作為首位登場參賽者，壓力自然不少，一如花姐所講「呢個可以擺下」，Tiger Foo最終只能入復活區。

Howard成為首位獲三盞藍燈參賽者，更為陳詠燊評為「可造之材」。

第2位出埸嘅66號Howard （馮竣灝），因身形而被批為「跳舞應該唔掂」， 但自彈自唱王力宏嘅《Kiss Goodbye》令佢成為首位獲三盞藍燈嘅參賽者。

陳蕾、花姐同伍姑娘都似乎幾冧白水。

之後出場嘅44號白水（梁偉泉)，花姐一見佢就已經同大家講定「你哋對佢手下留情」，而深得花姐歡心原因竟然係因為佢慢半拍嘅性桐格。白水表演完跳舞之後，只係得一盞藍燈，不過就喺伍姑娘教佢要多啲利用對得意眼仔時，白水即時放電，令佢再獲得多一盞藍，成功入組陳蕾、On仔（陳建安）組。

Hayson呢一喊，唔知會唔會為自己加到分?

第4位出場係17號嘅Hayson（郭澧義），陳蕾口口聲聲話佢態度唔好，但隻已經準備撳燈搶人。面試片段當中，本身係籃球教練嘅Hayson原來係想做一夠老師去教育好下一代，但自從發現喜歡表演後，就遭到家人反對，原因係靠樣搵食、工作唔穩定，而為向屋企人交代，Hayson做過連輸、保險，最後呢位囝囝仲喊晒咁話：「但發覺自己唔鍾意錢， 如果比我揀夢想同錢，寧願揀夢想，但捱窮。」Hayson揀選陳奕迅嘅《沙龍》表演，不過明顯地超級緊張，Edward Chan喺評價時，認為Hayson未能駕馭歌曲，但仍值得給予機會，最終獲一盞藍燈入復活區。

唱《沙龍》絕對係高難度挑戰。