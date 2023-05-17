Party Room被投訴迫貓食二手水煙　IG回覆引熱討：貓有自由周圍行

部分餐廳主人喜愛寵物，甚至會在餐廳飼養寵物狗和貓隻，以此作招徠，不過不是每間餐廳都適合飼養寵物。有售賣水煙的Party Room將在室內飼養貓隻的片段分享至Instagram，惹來網友熱議。

有網友控訴Party Room疑似虐貓。（IG圖片）

有Party Room近日於Instagram上載多段片段，片中有一名女性攬住一隻貓，而另一名戴Cap帽的女性將口中的水煙噴向貓。另一段片中，有人將煙噴向貓的方向。

片段被轉載至討論區，廣獲網友熱討。有網友私訊該Party Room，表示：「戥隻貓同個鼻同個肺慘」，該Party Room回覆道：「其實我哋都會避開貓貓嘅，但佢有自由周圍行嘅~貓生自由。同埋希望你咁愛護貓貓，我都好開心，希望你一世都唔好係空氣中食任何一口煙，因為流浪貓吸到二手煙都好慘㗎，記住啦，多謝你關心貓貓，我都關心你。」

（討論區圖片）

發文網友不滿Party Room罔顧貓隻健康，以及回覆態度敷衍惡劣。不少網友都不贊同該店行為，「人地提佢仲要X返人轉頭，戥隻貓慘，個肺咁細應該好快收X。」、「負責人口口聲聲話會避開 原來係咁樣避開 真係睇到我O咗」、「負責人口口聲聲話會避開 原來係咁樣避開 真係睇到我O咗」。

但亦有網友不以為然：「我隻貓隊草仲癲過我，會一個屎X推走我搶走枝炮，食吓煙少事啦」、「肺嘅大細有關係㗎咩，咁雀仔咁細隻咪好易肺癌」。

藝人羅浩銘認為貓的嗅覺較人類強，「唔好話貓，你食煙吹落我塊臉都唔舒服啦。」不過羅浩銘指圖中貓貓「玩得好開心」，估計貓貓可能已習慣了煙味，「食水煙同煙都係佢嘅自由，但盡量避免吹落貓塊臉度啦！」