吳千語愈住愈豪上海別墅逐格睇　設計簡約有格調設大花園私家車庫

現年29歲的吳千語在2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖，兩人感情穩定，不時分享甜蜜合照放閃，羡煞旁人，近年更屢傳婚訊，雖然兩人未正式拉埋天窗，但吳千語的生活愈見富貴，不時陪男友出席飯局，更愈住愈豪。今年年初吳千語透露為了讓自己的愛犬有更多活動空間，決定搬到稍微郊區一點的地方，而她的新屋雖然位於上海郊區，但從她分享的短片及靚相可見，該別墅空間極大，還設有戶外大花園，絕對價值不菲。



吳千語不時陪男友出席飯局。（IG@anina_ho）

別墅空間極大，還設有戶外大花園。（影片截圖）

吳千語的新屋為複式設計，至少有兩層，屋內設有旋轉樓梯，整體風格就以米白色為主，簡約又不失格調，大廳空間極大，擺放了幾張米白色梳化，再鋪上一張大地氈，落地大窗採光度十足，窗外景觀開揚，可望到大量樹木及一望無際的藍天白雲，令人心曠神怡。而飯廳就擺放了一張橢圓形雲石飯枱，吳千語經常邀請好友到家中作客，更親自下廚款待，開放式廚房設備齊全，應有盡有。此外，別墅還設有戶外大花園，綠樹環繞，環境清幽，就算是做瑜伽同BBQ都有足夠大的空間，容納幾十人都不成問題。

點擊下圖逐格睇：

+ 77

一向甚有時尚品味的吳千語，經常同粉絲分享衣著穿搭，網民紛紛大讚十分時尚又充滿高級感，她還曾拍片分享自己的衣帽間，可見有大衣櫃及整面手袋牆。而熱愛生活的吳千語亦十分懂得享受，精心挑選鮮花、植物、裝飾畫、擺設等，屋內處處都可見她的好品味！