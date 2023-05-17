歲歲青蓮 | 宮鬥劇相隔5年終回歸？　網友兩原因期待值減半

2018年，內地低清宮劇《延禧攻略》、《如懿傳》相繼掀起兩岸三地熱潮，即使高達百億播放量，仍難逃「禁令」，最終被迫下架，此後便再無宮鬥劇推出。今日（17日），一條「終於有宮鬥劇要上了」的話題登上微博熱搜，即刻引起網友熱議。



劇集《歲歲青蓮》原名《熹妃傳》，改編自解語網絡小說《清宮熹妃傳》，由何潤東、何泓姍擔任男、女主角，黃宥明、周勵淇、張晨光等主演，黃聖依特別演出。劇集以波譎雲詭的都城危機為故事起點，圍繞賀連信（何潤東飾）和駱青蓮（何泓姍飾）的情感發展，講述了一段為真愛不願妥協、為百姓力爭福祉、為天下求得太平的故事。

5月18首播。（劇集海報）

儘管這是時隔5年再推宮鬥劇，但觀眾的慾望卻沒有太強烈。一方面，男、女主角中沒有一線明星；另一方面，由於小說原著是清朝，而由劇集海報來看，時代背景有所變化，且根據劇情介紹，應該是偏向宅鬥。

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據悉，《歲歲青蓮》早在2019年便開始籌備，當時的何泓姍憑藉《如懿傳》「白蕊姬」一角留下深刻印象，風頭正勁，奈何積壓了4年，期間又沒有什麼大熱作品爆出，基本都是做配角，加之何潤東近年也是如此，因此能否引起迴響尚有待觀察。

《如懿傳》中的何泓姍。（劇照）