戀講嘢︱港鐵性感女婚前兩日悔婚　與男友拍拖十年同居後感情變淡

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（16/5）請來任職記者的Charmaine分享與前度的故事。她表示與前度拍拖十年，雙方關係好好而且甚少鬧交。縱然他們一直有共識要結婚，但Charmaine卻在婚禮前的一星期悔婚，二人最終分手收場。



任職記者的Charmaine分享與前度的故事。（影片截圖）

Charmaine與前度識於微時，二人拍拖9年，男友於2019年尾在泰國向她求婚，但她卻表示：「唔係好感動，有少少Shock。未反應得切，朋友個個喺度，唔通我話No咩」。求婚後，他們展開同居生活，這一年間，幻想的甜蜜生活並沒有發生，反而令二人的感情變淡：「佢（前度）話我哋唔似Couple，我哋似Roommate。」亦令Charmaine開始對結婚感到遲疑，碰巧遇上疫情，她就順理成章提議將婚禮延期一年，男友答應後，她頓時鬆一口氣。

男友答應將婚禮延期一年，她頓時鬆一口氣。（影片截圖）

距離婚禮還有半年，Charmaine以「未準備好」為由再提議將婚禮延期，但男友不肯令她覺得很反感。離結婚日期愈近，她就愈不安：「我會喊，有同朋友講唔想結婚。即刻Google香港離婚法例，香港離婚真係好難，要唔同居一年，雙方同意…離婚咁難，咁結咗婚就玩完」。

Charmaine私下穿搭非常性感，不時曬出驕人身材。（IG圖片）

Charmaine私下穿搭非常性感，不時曬出驕人身材。（IG圖片）

婚禮前的兩個月，她更經常出夜街，又將電話較至飛行模式。直到婚禮前一星期，Charmaine哭着跟父母說未準備好結婚：「阿媽話你搵到一個錫你又肯養你，你仲唔結，拍咗拖10年，好可惜，阿爸就話唔好勉強。」Charmaine掙扎一輪後向男友提議：「不如就咁行禮，唔簽紙」，不過姨媽的一番說話令她醒覺，最終她於婚禮前兩日決定不結婚，而男友表示：「如果唔結婚，應該唔可以再一齊」。二人最終分手收場，亦沒有再聯絡，Charmaine從朋友口中得知，前度準備與另一位女生結婚，她也為對方送上祝福：「Happy Wedding」。

有網民發現Charmaine就是早前被瘋傳於港鐵露出上圍的醉酒港女。（網上圖片）

有網民發現Charmaine就是早前被瘋傳於港鐵露出上圍的醉酒港女，她坐擁逾4萬IG粉絲，從她的生活照可見，私下的她穿搭性感不時曬出驕人身材。而Charmaine亦有經營個人Patreon頻道，只要付費即可睇性感相。由最便宜的「Sweet as sugar」$138一個月，到最豪華「All for you」$86,888一個月都有。

Charmaine亦有經營個人Patreon頻道。（網上截圖）

最豪華「All for you」收費$86,888一個月。（網上截圖）