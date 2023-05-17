MIRROR 4子以《Rumours》登上TFT　姜濤自認緊張、AL成就解鎖

MIRROR 4子柳應廷、李駿傑、Anson Lo及姜濤登上日本音樂頻道The First Take（TFT），重新演繹《Rumours》。



MIRROR 4子柳應廷、李駿傑、Anson Lo及姜濤登上日本音樂頻道The First Take。

首次現身TFT，Anson Lo表示:「好榮幸！眾所周知，上得TFT 都係好有經驗、有實力嘅歌手團體，亦係好出名嘅團體，所以有機會參與到呢次project，係人生里程碑。」姜濤則表示：「知道TFT係一個喺亞洲好高知名度嘅音樂節目，過去邀請不同地方嘅歌手都係好有實力，所以冇諗過上到TFT，好期待世界各地觀眾睇到我哋嘅表演之後俾我哋嘅Feedback。」

4人版本嘅《Rumours》編曲簡潔，亦加入大量和音，跟原作偏重跳舞節拍有很大的差別，Jeremy表示：「因為今次編曲都係比較乾淨同Soft，所以當中用咗好多和音去Support件事。12個人去唱時力量好大，得我哋4個人第一次去做呢件事，就諗咗唔同嘅和音去令到件事更加豐富。TFT係好注重聲音嘅Platform，過程中練習咗好多次，坐喺度上堂時會一齊傾呢段應該點唱，點樣令到件事更加好，大家一齊去度個表演要點樣。」Jer都指練習和音是很難得的學習過程，他說：「因為MIRROR比較少唱和音，通常喺台上表演都係好大力跳舞，今次我哋特登為咗呢個Version練咗好多和音，學咗好多、唱咗好多，大家喺聲音上面都有好大嘅進步。」

這次參與TFT錄音，其實是Jeremy和Jer先錄《人類群星閃耀時》，二人唱完後有了一定經驗，以為他們會給予Anson Lo和姜濤一些錄音貼士，怎料姜濤說：「佢哋唱完出嚟好得戚！一見到我哋就話放鬆就得，好Easy。我同阿Lo就覺得你唱完一首就話啫。」Jer即反駁表示：「唱完第一首我哋係放鬆咗心情，但都有同大家分享耳機點樣調校音色，有俾Tips大家啦！」話雖如此，姜濤都自認在錄音過程中自己最緊張，他說：「我喺團隊裡面唱歌唔係最叻，唱歌進步空間仲好大，英文歌我又唔熟悉，因為少唱英文歌，對於英文嘅把握唔係好大，所以全程略顯生硬，同埋4個之中我係算比較容易有失誤，因為我容易搶拍，呢個係我嘅缺點，嗰時我都理唔到表情；喺一個注重聲音節目入面，自己嘅聲音拍子係準確就得喇！」Jeremy都覺得姜濤表現可以更好，更說：「姜濤喺Rehearsal嘅時候嘅Energy好好，但一去到Studio佢就僵咗！」就連Jer都認同道：「佢真係變咗『僵』濤！」

姜濤好緊張。

Anson Lo與Jeremy在TFT版《Rumours》中有很多對唱部份，由加上和音部分，令Jeremy很忙：「我個腦不停要諗下一句和音點唱呢？搵返個音先。因為我都頗多和音Part要夾，所以要Load一Load啱唔啱。」另外他與Anson Lo對唱時，二人都很有默契地作眼神交流，Anson Lo表示：「我哋每次練習時都有對望，所以錄音時都有做呢樣嘢，成件事就會好Safe咁，每做到都有暗爽咗一下。」

Jeremy在TFT版《Rumours》中有很多對唱部份。

對於這次能在海外參與TFT這個Project，Jer表示最難忘的還要收接受海外傳媒訪問，他解釋道：「因為第一次有翻譯，幾難忘，但戥翻譯辛苦，佢幫我哋翻譯咗好多間傳媒，感覺成件事好隆重，因為係第一次MIRROR帶住廣東音樂衝出香港呢！」