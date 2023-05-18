Alina與Stanley食Omakase遭鬧爆　懶理負評：不生活在別人的嘴裏

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）愛得甜蜜，日前他們更到高級日本餐廳食Omakase慶祝拍拖六周年。Alina將過程拍成Vlog與網民分享，不過就因為無視餐廳規矩遭網民鬧爆。



Stabley和Alina日前到高級日本餐廳食Omakase慶祝拍拖六周年。（影片截圖）

Alina表示收到餐廳的三大規矩，第一是不可以遲到，並要求客人提早十分鐘到達。原因是餐廳和師傅已經計算好招呼客人的次序，遲到的話就會影響其他客人，亦怕會影響食物的質素和味道。二人到達餐廳樓下已經遲到7分鐘，雖然Alina有用日文道歉，不過Stanley卻指：「I Don’t Care」。第二是客人不可以噴香水，第三條規矩就是不要只顧着影相。影片中，Alina投訴Stanley不停玩電話兼不時反白眼，又指對方經常敷衍回答她的問題。網民對二人的相處反應兩極，有人大讚他們相處自然又溫馨，但亦有人以「好港女」、「難頂」、「零尊重」來形容Alina。

Alina表示收到餐廳的三大規矩，第一是不可以遲到。（影片截圖）

Alina投訴Stanley不停玩電話兼不時反白眼，又指對方經常敷衍回答她的問題。（影片截圖）

有人以「好港女」、「難頂」、「零尊重」來形容Alina。（影片截圖）

對於種種的負評，Alina一於少理，昨日（17/5）在IG上載唯美跳舞片寫上：「學會不敏感於他人的眼光，不生活在別人的嘴裏，做自己人生的批判官，才是生活生活裏最難得的清醒，也是最快樂的」，不少網民紛紛留言為她打氣：「不需理會那些小題大造的評論」、「講得好，有啲無謂嘢根本多餘嘅，唔需要理會」。