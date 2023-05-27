專訪｜香港第2位AV女優Alice係單親母　為養兒拍AV：前夫冇贍養費

索海霖遠赴日本拍攝AV片成為香港第一位AV女優，不少網民都撐她是為港增光，勇敢。Alice Wong（王籽）早前亦於台灣參演另一套AV片，但無論是聲勢或是待遇都遠遠被拋離。拍AV可以是為了夢想，可以是為了想紅，也可以是為了進入娛樂圈，不過Alice Wong拍AV片的原因就只單純是因為一個「錢」字。



Alice Wong（黃籽）早前亦於台灣參演另一套AV片。（葉志明 攝）

「錢唔係萬能，但係冇錢就萬萬不能。」Alice不顧眾人的目光毅然投身AV產業。其實是因為需要錢照顧家中的4歲兒子。她接受《香港01》專訪時說：「我真係從零開始，好細個就生呢個小朋友，工作時間比較長。做飲食業，跟住做sales，之後影相補貼。」

對於有人將繪麗奈（素海霖）與她比較。Alice就表示有小部份原因，是因為她拍了AV後而走出一步。（葉志明 攝）

Alice曾結婚生子

Alice出生於一個高壓的家庭，雖然與父母同往但關係並不融洽。她回憶：「惡同埋出手，就係呢樣嘢令我更大決定去紅同埋搵更加多錢。」她直言父母平常對她的態度已十分差，更經常鬧她是「雞」。

18歲那年，Alice與前夫相識並誕下一名兒子。婚後兩人與小朋友同住於Alice與父母的家中，但婚姻亦不沒有想像之中美滿。在她生下兒子後，丈夫對她的言語暴力甚至比她的父母為傷人。她直言：「我哋普遍冷戰比較多，但係如果講起難聽嘅說話，就係話我冇能力搵錢，要靠佢囉，同埋我註定要受佢氣咁。我主動留喺屋企湊仔，其實我都有能力返工搵錢。」

Alice拍攝過不少性感照。（IG@_alice_life0.2）

前夫嫌棄Alice產後身材「走樣」

她續說：「佢講嘅每句說話都好狠，我最唔滿意就係佢嫌棄我身材，嫌棄我皮膚差，我都有同佢講，我未生小朋友之前唔係咁，生咗之後先有呢啲身體皮膚問題，同埋走樣，呢樣都係我最不忿嘅嘢。」

Alice Wong與兒子。（受訪者提供）

前夫不負責任：贍養費一定冇

不止是對太太生育的不體諒，她的丈夫也不想盡照顧家庭的責任。她說：「佢有畀，幾千蚊囉，4，5千囉，跟住就話我大使，我話買餸都要錢啦，呢個都係最大分開原因。」兩人在結婚三年後離婚後，這位丈夫亦沒有盡身為前夫或是爸爸的責任。她說：「（佢個心態係）I’m don’t fxxking care。贍養費一定冇，佢剩係負責少少嘅學費。如果畀錢，佢剩係畀咗（學費嘅）十分一，幾百蚊囉。」

面對前夫的不負責任，Alice沒有生氣嗎？她直言感到十分失望，語帶無奈地說：「有嬲㗎，話晒我幫你生咗小朋友，我又冇做嘢，你畀返少少錢好應該。咁算啦，既然你唔想畀我都唔迫你，我有手有腳識搵錢。我又冇特別點去爭取，你唔想畀我自己諗辦法去搵錢囉。」

Alice不是要長時間工作而傷心，而是因為工作而要離開兒子而傷心。（葉志明 攝）

身兼多職冇時間陪伴兒子感內疚

在經濟壓力之下，Alice嘗試過身兼多職搵「奶粉錢」，做售貨員做飲食業，做硬照模特兒，賺錢養小朋友，打算儲錢搬離原生家庭，不過這種生活卻不是一個單親母親承受到的。說着這一年的生活，她就淚流不止，說道：「我真係從零開始，好細個（18歲）就生小朋友，工作時間比較長。做飲食業，跟住做sales，之後影相補貼。啱啱分開嘅時間就係不停打工打工，冇時間睇佢，跟住我就有種內疚心，掛住搵錢冇時間理佢。因為小朋友三歲係最活潑，最可愛嘅時間。我有啲內疚因為打工陪唔到佢。但係我每日都係，返完一份part-time，返一份full-time，基本上得（每日）得返4個鐘頭時間瞓覺。每日就係諗照顧佢定係瞓覺好。」

Alice回憶說自己辛苦工作了一整年，終於捱不住。（葉志明 攝）

捱足一年情緒經常崩潰

經歷了一年，Alice也終於意識到不能持續下去。她說：「跟住就已經發覺，唔，頂唔住啦，身體愈嚟愈差，個情緒開始崩潰。成日處於崩潰狀態，因為照顧唔到佢，有個內疚心態，究竟搵錢唔陪佢，定係搵少啲錢陪佢。到最後因為頂唔住，一年之後，反正我都失業，咁就全職做model同影相。」

以前Alice身材真係幾好。（IG@_alice_life0.2）

投身影大尺度性感相行業試拍AV

及後在一次機緣巧合之下，她認識了一位台灣拍攝大尺度照片的攝影師，之後又再經介紹之下去了台灣拍攝AV片。她說：「佢就好突然問我：『既然你都影開大尺（度相），又有喺patron賣相，不如試下賣AV。』我第一樣諗嘅係，AV係我由細到大都想試嘅嘢，我平時都睇AV，既然有呢個機會，咁就去試，第二個原因，都係有少少搏紅心態。自己經濟支出比較大，如果呢啲片出咗街會點呢，會唔會帶畀我更多工作收入來源呢？」她坦言自己經營了大尺度照片數個月，其實每個月都只是有4位數到5位數收入，雖然收入沒有以前一日工作十多小時多，但卻擁有了與小朋友共度的時光。

Alice Wong表示自己只是賣相，不會有任何以外的交易。（IG@_alice_life0.2）

只賣相不「上房」

很多網民都形容拍AV片就是做性工作者，她表示自己只會做自己認為要做的事，並不會理會任何人，她笑言：「我係宅女嚟㗎嘛。宅女係唔會理其他人點諗。」

拍攝大尺度硬照賣相就等於做性工作？Alice坦言自己只是賣相，就算是應約與粉絲食飯也不會有「下文」。她說：「你咁支持我，普通食個飯都冇乜問題嘅，但係唔會跟埋去上房囉。我諗冇感情做愛都冇用，我唔會吓吓為錢去做呢樣嘢。我只係賣相，如果我要出嚟做埋，咁點解我唔直接做。點解要透過賣相做呢樣嘢呢？」她直言如果要靠性工作賺錢，為什麼需要多此一舉？

現時Alice全副心機就投放在了小朋友身上。（葉志明 攝）

除了工作以外，現時Alice全副心機就投放在了小朋友身上。對她來說，影性感照放上平台售賣或者拍AV片或許就是一條出路，最起碼她不再需要擔心因為長時間工作而忽略了小朋友。問到，小朋友長大後，她會不會介意告訴小朋友她曾為了生計影性感相、拍AV，她就淡淡然地說：「我會話佢知。」

Alice以「當黑」來形容這段過去式的婚姻。（葉志明 攝）

前夫不聞不問：當我黑仔

對於前夫，她就以「當黑」來形容這段過去式的婚姻。她說：「佢知道我拍AV之後有打過嚟鬧我，跟住我都話唔關你事。我話你同我一齊嘅時候，你都冇喺呢個咁惡劣嘅家庭環境救我出嚟，而家仲唔分擔我嘅負擔，你仲有咩資格去講呢句嘢？只可以當我自己黑仔，我唔太想喺佢身上拎任何錢，都知道佢係個咩人，唉算啦，靠自己好過。」