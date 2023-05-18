偶然遇見的你 | 秦基周時光穿越回1987年　靠立即愛上男角入戲

由金東旭和秦基周主演的奇幻韓劇《偶然遇見的你》現正熱播，近日劇情發展到尹海俊（金東旭飾）和白允英（秦基周飾）意外滯留1987年，前者致力找出連環殺人犯而化身中學教師打聽情報；後者則為了守護年輕的母親順愛（徐智慧飾）而在海俊的安排下成為她的同學，期間允英發現一宗殺人案的情節竟與2021年暢銷作家高美淑的新作如出一轍！

由金東旭和秦基周主演的奇幻韓劇《偶然遇見的你》現正熱播。

無意穿越過去未來

在韓劇《偶然遇見的你》飾演平凡的出版社編輯，秦基周認為「白允英」個性簡單，也很羨慕她的單純，她更首度提到初次收到劇本的心情：「我看了《偶然遇見的你》第一單元的劇本後，真的哭得很厲害，因為太沉浸在劇本裡，所以放聲大哭；但當我讀到結局時，我卻笑了！其實我才看了一部分的劇本，就決定要接拍了。」

秦基周認為「白允英」個性簡單，也很羨慕她的單純。

劇中男女主角意外搭上時光機回到過去，對此秦基周卻笑言沒有穿越的意欲：「現在就是最好的！如果我得到他們的時光機，我哪裡都不想去，雖然現在的我不是最幸福，但我喜歡這個時刻。」

望《偶然遇見的你》成代表作

早前金東旭曾在劇集發布會上表示《偶然遇見的你》是一部愛情劇，還呼籲觀眾要看到最後，才能見證劇中的感情線；近日秦基周也被問到拍攝浪漫戲碼的秘訣，她坦言當下必須墮入愛河：「和金東旭前輩拍攝時，我會想著他是尹海俊、而不是金東旭，如果能把他看成是尹海俊，我便會愛上他；但是喊了Cut的話，他就是金東旭前輩，我也會用不同的情緒面對他。」

秦基周初次收到劇本時爆喊。

談到年度目標，秦基周感性表示，希望《偶然遇見的你》能夠成為自己的代表作：「這是一個目標，也是一個願望，我希望我投入很多情感來拍攝的電視劇能夠得到大家的喜愛，要是這樣就好了。」