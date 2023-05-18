何超瓊已備禮物送何超蓮新婚　對竇驍激讚：有禮貌好鍾意佢

法國五月藝術節已成香港文化藝術界的盛事，而為了慶祝藝術節三十周年活動，今（18日）就在灣仔舉行慶祝晚宴，獲邀出席的嘉賓地位斐然，包括行政長官李家超先生、名人何超瓊（pansy)、何超鳳、劉鑾鴻伉儷等，相當厲害。

何超瓊高貴大方。（梁碧玲攝）

身穿亮片裝銀色上衣配黑色褲的何超瓊，再配上簡約的綠寶石耳環，整個人顯得幹練又高貴大方。而在接受訪問的時候，問及現時已通關有沒有計劃放假餐自己休息，她就表示：「由年初開關到而家都係好忙，上上落落或者去過外地，但都係做嘢為主，仲未有放假嘅時間機會。（如果放假會想去邊？）三至四年好多地方未去過，但係法國一定會去嘅。（有冇話特別鍾意個度咩景點？）其實都唔係話全個法國都去過，但係我最鍾意譬如法國南部，我覺得有好唔一樣嘅感覺。」而對於8月份迎來生日會否辦慶祝派對，她表示暫時未有計劃。

何超瓊表示已準備好禮物送給何超蓮。（梁碧玲攝）

而提到妹妹何超蓮同男星竇驍結婚一事，她表示已準備好禮物送給他們祝賀：「好開心呀，直頭係開心到好似自己嫁女咁。」但係佢哋啱啱先完左自己嘅所有安排，我知道佢都好忙，豆豆（竇驍）仲要返去工作，而家溝通緊幾時返嚟，同佢食飯祝賀佢，禮物都準備好啦。（對竇驍感覺點？）佢係一個我覺得好有水平、有禮貌，都好鍾意佢。我亦感覺到佢哋兩個發展一路以嚟互相有共同喜好，我好開心。」她亦表示不會催他們生小朋友，因為年輕人有自己的安排。

另外，何超瓊與富商曾文豪一家人感情相當好，而她更是他大女兒曾昭怡的契媽，而今晚曾文豪的細女兒Adelin亦有現身，令人眼前一亮。身穿黑色長裙的她簡約大方，而且五官立體精緻，舉手投足散發仙氣氣質，完全不輸明星。