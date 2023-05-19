吳亦凡看守所近況曝光　做監室班長有兩人照顧生活起居

吳亦凡（Kris）2021年因涉嫌強姦案被刑事拘留、批准逮捕，隨即被全網封殺，演藝事業停滯，於2022年11月一審後被判刑13年，並需留在內地服刑，刑滿後驅逐出境遣返加拿大。



吳亦凡一審被判13年。（VCG）

然而，吳亦凡曾經作為圈中頂流，即使鋃鐺入獄，也不乏大眾關注。近日，有網友在網上分享吳亦凡在獄中情況，稱朋友曾在北京朝陽看守所拘留，與吳亦凡同一個監室，透露其現在是裏面的二班，即有判刑很久的罪犯做班長，管理其他罪犯，二班則是次於班長的小管理員。

早在4月尾已有網友爆出吳亦凡在獄中做二班。（網絡圖片）

至於生活方面，另有網友表示自己3月剛由朝陽看守所釋放，同吳亦凡關在同一層樓，但不同房，他透露：「（吳亦凡）在裏面過得挺好的，有兩個人照顧他的生活起居，他臉浮腫，但是身子看起來很瘦，我叫他名字他還給我打了招呼。」不過該網友就表示不允許交流：「我喊他一聲就被管教批評了。」除此之外，他還指吳亦凡在獄中依然堅持音樂創作，為獄友寫詞：「他給我朋友寫了一首詞，明年我朋友出來就可以問世了」。

對於這位網友的爆料，不少人都好奇真假，為了證明自己無講大話，該網友更發長文解釋，並曬出被拘留的紀錄，同時在評論區回覆網友提問。當中不少人都好奇為何吳亦凡有專人照顧，該網友亦耐心解答：「第一他是外籍，屬於特殊人員；第二他是明星公眾人物，帶有一定影響力的，所以在允許的情況下會特殊照顧。」

據悉，吳亦凡現在暫時收押在看守所，因二審尚未進行，所以沒有正式入獄。

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