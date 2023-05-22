《大頭綠衣鬥殭屍》重播5件事　鄭秀文曾自嘲係「肥美的飄紅」

無綫（TVB）深夜時段重播《大頭綠衣鬥殭屍》，這套可稱為彊屍劇始祖吸引了不少網民討論。



《大頭綠衣鬥殭屍》於1993年播出，由楚原、錢小豪、鄭秀文、盧宛茵、黎耀祥、關寶慧、阮兆祥、胡 楓、樓南光等人主演。（截圖）

原本搵林正英擔正？

《大頭綠衣鬥殭屍》於1993年播出，在此之前1985年有一套《殭屍先生》上畫，乘着這股「殭屍熱潮」也製造了不少話題。有傳當其時因為林正英的《殭屍先生》的大熱，所以TVB就打算開拍殭屍片並由林正英、錢小豪、許冠英三位做主演，但後來因為林正英因片酬問題而辭演，加上許冠英則因檔期問題而辭演，所以最後就只剩下錢小豪一人擔任主演。據知劇集還因此而改過劇本。

當年鄭秀文都好靚。（《大頭綠衣鬥殭屍》截圖）

當年楚原「紅」過鄭秀文

不過，《大》一劇中還有不少有好戲之人參演，例如有羅蘭、盧宛茵、楚原、黎耀祥、樓南光等，其中最需要提及的，一定是當時才出道了4年左右的鄭秀文。當年她於華星唱片出道，拍劇時已推出了《Never Too Late》、《娃娃看天下》等大碟，亦已替有TVB日劇配音劇《新紮俏警花》主題曲《2gether》、《壹號皇庭》插曲《如愛我》、《火熱動感La La La》等歌曲。鄭秀文接拍《大》時雖稱不上是天后級偶像，但其實已當時的她已是小有名氣。話說回來，當年由楚原叔飾演白頭佬的《卡拉屋企》年底剛播完就到《大頭綠衣鬥殭屍》，在觀眾角度來說，可能楚原叔更受歡迎。

當年楚原叔剛剛拍完處境喜劇《卡拉屋企》。（《大頭綠衣鬥殭屍》截圖）

鄭秀文唱《痴心等待》勁洗腦

鄭秀文有份主演之餘，其實她也唱了主題曲《痴心等待》，旋律帶有些少中國風再加上琅琅上口的「何妨用癡心去等待，用我的最真，換你這生的愛，何妨用癡心去等待，但你仿似風驟去驟來」。《大》播足20集，即是《痴心等待》播連續一個月每晚洗腦式播放，傳播力一點都不比當下流行曲差。

鄭秀文唱埋主題曲《痴心等待》。（YouTube截圖）

幕後班底個個猛料

除了演員陣容，幕後也是亮點，《大》是由李添勝監製，擔任編審的葉廣蔭亦是行內有名的，曾擔任過《蓋世豪俠》、《當代男兒》、《他來自天堂》等劇集編劇，不止如此，現時有名的電影導演、監製游乃海、曾任HKTV創意總監的蔡淑賢、編審阮美鳳，在當時也是《大頭綠衣鬥殭屍》的編劇團隊一員。

《大頭綠衣鬥殭屍》在2018年重播的時候，鄭秀文曾自嘲當年的自己是「肥美的飄紅」。（截圖）

鄭秀文自嘲「肥美的飄紅」

《大頭綠衣鬥殭屍》曾於2018年重播過一次，當年主角之一的鄭秀文亦曾分享過當中的畫面，還自嘲是「肥美的飄紅」。不同於現在鋼條型身形，當年20歲，初出道時的鄭秀文（Sammi）真的可以有Baby fat來形容。30年過去了，Sammi纖瘦了不少，唯有不變的是歌曲還是那麼好聽。

《娛樂新聞眼》的訪問中，錢小豪直言拍電影與電視劇分別不大。（YouTube截圖）

幾年後鄭秀文訪問黎耀祥

當年還有一個《娛樂新聞眼》的訪問，訪問中錢小豪直言拍電影與電視劇分別不大。他說：「出面拍電影都係咁樣日夜組拍。」他又說對重遇胡楓（修哥）、楚原叔而感到開心。另一個訪問中，鄭秀文就讚揚過同劇的黎耀祥是一個好演員。她說：「若干年前我同祥仔都合作過，係某一套文初劇。自從嗰次之後，我就覺得你（祥仔）係一個好踏實嘅演員，實而不華。」黎耀祥也毫不掩飾地說：「你啱嘅，其實我不嬲都想做偶像派，做唔到就唯有踏實咁演戲。」

鄭秀文訪問黎耀祥。（YouTube截圖）

之後還有有一條靈魂拷問的問題，鄭秀文問黎耀祥：「如果一百萬同電影獎項，你會點揀？」黎耀祥就回答：「而家我一定揀一百萬，因為基於現實問題。我有條底線，就係如果早幾年，我一定揀獎項，甚至係遲幾年，我都會揀獎項，當我生活安定落嚟之後，我絕對係一個完美理想嘅追求者。」

同劇的盧宛茵（Madom Lo）接受《香港01》訪問，表示對鄭秀文的印象頗深，坦言當時已經覺得她十分敬業。她說：「嗰陣鄭秀文係新人，但係佢好勤力又聰明伶俐又有演員道德。當年我已經覺得她非池中物，有前途。我哋成班人拍得很開心，因為有小豪，寶慧，楚原等等。」她還表示當Sammi拍劇時都會熟讀劇本。她續說：「佢熟讀劇本，出外景都好用心拍攝，全冇怨言，任勞任怨。」