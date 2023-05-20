張茆曾激吻倪震成名來港18年終上車　買清水灣近千呎新屋擁大露台

曾在2008年因與倪震在中環夜店激吻而一吻成名的張茆，近年積極洗底，與外籍老公Nima King婚後育有一子一女，更以好媽媽形象轉戰KOL界，經常在社交平台分享日常生活。日前張茆公布好消息：「昨天下午，喜提鑰匙，我和老k在香港上車啦，終於買到了心儀的房子！2005年來香港讀書，租房11年，終於上車！」



張茆已轉戰KOL界。（微博@神奇的阿茆茆）

張茆令倪震和周慧敏由「分」變「婚」。（視覺中國）

張茆透露新屋位於清水灣低密度住宅區，樓層不高，車流也很少，周圍環境十分寧靜。雖然樓齡有35年，但勝在實用率高，實用面積約990平方呎，客廳還連通一個超過323平方呎的大露台，有充足的戶外空間。其實張茆早在去年3月已經睇中這個單位，同年9月正式簽約，但當時仍有租客，所以直至今年5月才正式交樓。相中所見，屋內裝修以白色簡約風為主，大廳空間闊落，還有開放式廚房，不過張茆透露將會重新裝修，預計需要5個月時間。張茆同老公在屋內興奮合照，可見他們都十分期待正式搬入新屋的一日！

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一家四口幸福美滿。（微博@神奇的阿茆茆）

當年張茆由內地來到香港城市大學作交換生，但因與倪震激吻而背負「小三」罵名，只有21歲的她事後一度停學避風頭。2013年張茆與Nima King結婚，婚後張茆除了照顧家庭之外，亦積極發展KOL事業，廣告多以嬰兒和家庭用品為主，成為一名媽媽級KOL。現時一家四口住在位於西九龍的千呎豪宅，張茆不時大曬屋內環境及佈置，生活幸福美滿！