全民造星5｜再有「翻版MC」登場　21號瑞銘態度令人側目

23號Kim本身係廚師，亦都有夾band，被指係黃貫中2.0嘅佢，一出場已火速獲3燈。

《全民造星5》開播一星期，直到今晚（19日)為止，暫時仲未有參賽者出局。今晚共有7位參賽者出場，包括23號Kim、87號Meow、84號Dai Bon、97號家灝、21號瑞銘、35號Tsoul、以及12號嘅Tomy，當中只有1人跌入復活區。

今集另一位勁人、火速獲3燈嘅係Tsoul。

曾與COLLAR、Jer合作過嘅Tomy（何家銘）又係輕易獲三燈。

21號瑞銘喺首次會見傳媒時，已被喻為翻版Tyson Yoshi，不過原來除咗TY之外，佢仲被話過似MC同Jackson王嘉爾，相信大家都仲記得上一集出現過嘅MC 2.0（88號Phili)因過份自信而被搣燈，而今集呢位靚仔好似仲「精彩」。 事關佢喺排舞第4日先首次現身，原因係同朋友去咗旅行，而理由係「同朋友/節目組同事夾咗幾次都改唔到」。

又「翻版MC」……

雖然係咁，但節目組都有send排舞片段俾瑞銘，希望佢可以跟上大家嘅步伐，可惜嘅係佢齋睇，原因係「冇人可以guild到我，所以只係睇，冇跟住去做。」結果當然係被排舞老師狂鬧，與此同時，瑞銘表示：「其實我想退出，因為我情緒唔係咁穩。」去到錄影廠綵排時，被歌唱老師狠批「連入復活區都難」之後，瑞銘嘅情緒又來了，同其他參賽者哭訴「我第一次on stage」、「我冇出過show、冇busking過」、「第一次戴EARMON」、「我唔想比人foul」、「我唔想止步於99強」睇得出呢位20歲嘅囝囝真係好矛盾……表演完之後，最先俾燼嘅陳詠燊評語係「一燈好合理」，而Edward Chan就因為完全唔認同佢發聲方式，所以維持零燈，至於伍姑娘就話：「我唔覺得特別吸引，放棄你又好似好可惜咁，俾燈係因為你特別靚仔。」最後瑞銘以兩燈入紅組，不過睇嚟佢嘅心態真係有待改善。

喊了……