一舞傾城｜袁潔儀推阿女賣身　陳星妤要求真摑︰效果最緊要

由王晶擔任製作人的《一舞傾城》昨晚（19日）劇情講到「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤）獲一位城中富豪睇中，被出價800萬陪一個星期，魚旦媽（莊鍶敏 飾）為賺取80萬仲介費遂向KK媽（袁潔儀 飾）埋手，曾做舞小姐的KK媽為了錢竟遊說阿女賣身，兩母女因此大吵一場，KK媽更怒摑了阿女一巴，KK哭訴：「由細到大你冇打過我，你竟然為咗錢打我？」KK媽對於一時失控亦感內疚並哭著說：「我都唔想㗎，我窮咗好耐……我真係好驚，唔想好似以前咁窮呀……」KK之後打電話警告魚旦媽勿多管閒事，豈料反而獲悉與其漸生情愫的Marco（關楚耀 飾）的秘密，KK大受打擊並埋下其賣身伏筆……

魚旦媽為咗80萬仲介費，向KK媽落手。

窮到怕嘅KK媽為咗錢，竟然推阿女去賣身…

談到這場戲，潔儀姐姐坦言起初亦接受不了KK媽的角色設定，她說：「收到劇本時我接受唔到佢叫個親生女去陪客，之後同編審、監製傾偈開會，編審同我講咗句『向現實低頭』。聽到呢句說話之後，我覺得當一個人真係衰到貼地嘅時候，都要向現實低頭，演嘅時候就係記住呢句說話去突破心理關口，但個心都係非常非常之難過。今次個角色遇到個衰佬（王俊棠），又要畀佢打又要幫佢還債，令到生活變得好困難，希望大家明白呢個角色點解要咁做。」

講到喊戲，潔儀姐姐說：「『我窮咗好耐喇』呢句對白令我好有感受，因為我都試過窮咗好耐，一講到呢句個情緒就飆咗出嚟。」並續指對KK媽這個角色又愛又恨：「呢個角色令我可以用另一個層面去感受到另一個處境嘅人諗緊咩，提醒番現實中嘅自己其實都好幸福，雖然自己都窮過，但係捱吓捱吓都可以跨過到難關。」潔儀姐姐又謂今次角色相當有挑戰性，十場戲中更差不多有九場是喊戲。

兩母女爆發罵戰，KK媽仲摑咗阿女一巴。

潔儀姐姐原本都接受唔到角色設定，後嚟因編審一句「向現實低頭」突破心理關口。

至於星妤受訪時透露掌摑戲一Take過搞掂，她說：「拍攝前都有試咗兩、三次戲，到正式拍攝情緒到咗就一Take過，太多Take反而會影響到效果，同埋我叫潔儀姐真係摑落嚟，最緊要出到個效果。」講到劇中周旋於兩位靚仔關楚耀及高鈞賢之間，星妤笑言：「高鈞賢就特別暖男啲，好多時都會問我有冇咩幫到手，關楚耀就拍得多愛情片，分享咗好多經驗同好帶到我入戲，可以同兩位被公認嘅靚仔合作，我都好開心。」

潔儀姐姐對KK媽媽呢個角色又愛又恨。

星妤話今次摑戲叫潔儀姐真摑，一Take過就搞掂。