吳謹言相隔27個月終於有戲拍　搭檔同公司21歲新人疑再做復仇角色

內地女星吳謹言2018年憑藉主演的清宮劇《延禧攻略》中「魏瓔珞」爆紅，雖然之後推出的劇集都未能超越代表作，但依然人氣高企，尤其去年參加《乘風破浪3》後再度圈粉，深受大眾喜愛。然而，作為演員的吳謹言在2020年後便沒有接拍新戲，粉絲多番質問老闆于正，最後都被他以各種理由開脫。



吳謹言終於再拍戲。（微博@吳謹言）

日前，吳謹言在相隔27個月後終於再度進入劇組，與王星越、劉些寧等合作古裝劇《墨雨雲間》，劇集改編自千山茶客小說《嫡嫁千金》，講述薛家千金芳菲被公主與狀元夫君害死後，重生成為姜家二小姐姜梨，為親人復仇的故事，應該又是一個狠角色。

開機儀式上，吳謹言身穿一襲白衣，溫婉淡雅，她表示非常感謝大家的支持和關注，期待能夠通過這部劇向觀眾展現自己的演技和魅力。同時透露為該劇做了很多準備，包括學習古代禮儀、練習武打等，希望能夠為角色做到最好。

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不過，由於以往與吳謹言搭檔的男主角都是高人氣或資深演員，而今次的男主角王星越尚是一位新人，出生於2002年，身高184cm，比吳謹言細11歲，同為于正旗下藝人，加之吳謹言之前的演技飽受爭議，又兩年多沒有拍戲，令不少網友不太看好：「狀態不錯耶 就是演技不知道有沒有提升」、「兩年沒進組，演技本來就不好，得退步到哪裡去」、「姐你爭點氣，延禧攻略看了幾遍了」等。

21歲的王星越。（微博@王星越）

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