李尚正自揭有拍拖18年女友　一直未婚：佢生Cancer唔想連累我

李尚正於《死屍死時四十四》裡飾演「臨海峯」住宅的保安員「李寶安」。（《死屍死時四十四》電影劇照）

現年42歲、被喻為「有線一哥」的李尚正，近日於電影《死屍死時四十四》飾演爆笑保安員再度人氣急升。父母均是教師的李尚正，因會考4A5B與高考3A1B成績優異入讀港大建築系，但03年未畢業就跳入當年剛啟播的有線娛樂新聞台，翌年再因夥拍林海峰主持節目《有線娛樂乜人台》獲周星馳賞識挖過檔，先後有創作或機會參演星爺《長江七號》等三齣大片。李尚正接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述當年唸大學半途曾令父母大失望的經歷外，亦透露獲周星馳賞識走上喜劇演員之路。

「有線一哥」李尚正接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

節目中，李尚正坦言意想不到當年一個弱台節目會令星爺本尊留意到，「其實那個節目百分之99都是林海峰構思，我只佔極少時間講數句對白！周星馳托人找我電話想約我見面時，我是『嘩』呆了，形容不到當時反應。那時他剛做完《功夫》，本來想一起度橋《功夫2》，之後不成事才變成《長江七號》。」李尚正揚言能有機會跟周星馳合作「貼錢都甘心」，「我是即時返有線向余詠珊辭職，最初幾次度橋無錢，後來人工是比有線高，對我很好。」有指星爺於片場脾氣大、容易動火罵人，問李尚正接觸真實的周星馳，他說：「坦白我見過他很燥，不知何解會這樣罵一個人，但我好好彩，對我是很客氣，合作多次，真的從沒被他罵過！最多只會催我：『你可唔可以快啲？』絕少涉及粗口，總括來說，我只覺周生性子急，他叫你做的，一定要做到。」

李尚正於《長江七號》的演出，意外被華語電影網民截圖，更被二次創作成為Meme圖（迷因圖）片的男主角。（《長江七號》電影截圖）

同樣被截圖製成迷因圖的事，李尚正拍攝《美人魚》後，又再次經歷。（《美人魚》電影截圖）

至於2010年重返有線做至今天的「有線一哥」，他苦笑說：「那時電影沒工開，加上駕電單車發生嚴重意外，瞓了數個月醫院，現在你見我四肢健全，但那時我肺穿窿積水，半年只靠保險過活，之後是想轉行，但就有個監製朋友找我回有線。」他坦言羨慕大批有線幫同輩隨余詠珊過檔TVB很快名成利就，但他說留守有線至今亦有優點，「每年有人工加，外出接JOB抽佣又不高，又無收視壓力，節目做什麼亦不會被投訴，對台的問題，我們一點也沒有。」

李尚正求學時期成績優異，本來於香港大學修讀建築系，但卻因為發現到演藝事業而兩次休學。（葉志明 攝）

跟星爺開編劇會都有一定禁忌，「至少唔好玩玩下，開緊會嘛！」（陳順禎 攝）

李尚正曾被中學同學踢爆讀書時已極受異性歡迎，節目中，他坦言曾有過十數位女友，被問及追女仔心得，他一臉認真說：「我真的鑽研過，亦看過《男人來自火星，女人來自金星》這本書，追女仔不是靠靚仔，最重要是用心，肯花時間、心機及金錢在對方身上。」至於前度多多的他，現在有一個拍拖十八年的女友，對方如何令他臣服，他說：「她都是交出真心，做了些命都不要的事為我，我怎會變心？」常帶給觀眾歡樂的李尚正，被問及跟女友為何至今仍未結婚，他的回答令人頗為感慨：「其實都可以講，不結婚是她的意思，因為她生cancer，我們一起一兩年後發現這重病，她不想連累我，還說我想成家立室可找第二個，但我無所謂，我沒承諾都不緊要！」