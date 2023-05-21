《一舞傾城》主線仲係賣女落火坑　「灑狗血」難有意慾追看｜劇評

無綫劇集《一舞傾城》播出一周，故事以80年代夜總會生活做背景，不免會令人想起Netflix熱播的《華燈初上》，兩者相似點十分多，例如一樣以媽媽生、夜總會小姐做出發點，同樣以80年代做背景等，設定上大概只有地區上的分別而已。不過觀眾的評語卻差天共地，不少觀眾都狠批《一舞傾城》宣揚「賣女落火坑」！



《一舞傾城》播出一周，暫時主線仍不是很明確。（劇照）

以《一舞傾城》一周劇情去定論好不好睇，或者劇情如何可能是言之尚早，但姑且可是說是「灑滿了狗血」、「花生度」十足。以陳星妤，這個一個不懂世事為錢而做夜總會的主軸，本質上就娛樂性豐富，有後父強暴戲、被富豪包養、買處女、夜總會勾心鬥角等等，基本上每集都有一些緊張刺激的看點。

不少觀眾都狠批《一舞傾城》宣揚「賣女落火坑」。（劇照）

星期五一集中，一位富豪看中了陳星妤並出價800萬包養，放在現今社會，800萬可能連一個300呎都買不到，但在那個80年代，一個太古城單位大概60萬的年代，800萬即是約10個太古城單位，算是一個很誇張的數字。

頭5集多是講陳星妤有多受歡迎。（截圖）

於劇中這個以金錢堆砌的世界，如此誇張地表達、粉飾、強調夜總會小姐KK（陳星妤飾）的處女有多值錢，於電視劇集而可能並不合適，又難怪會有不少觀眾批評，《一舞傾城》宣揚「賣女落火坑」。觀眾有這個想法，其實大多數並不是說電視教壞細路，而是不滿意只用「灑狗血」堆砌出劇情，又忽略主線。觀眾真正不滿的，是劇情內容上的空洞。現今劇集中殺人放火、強姦販毒的情節早於屢見不鮮，其實大家早已見怪不怪。

然後就是強姦、掌摑，鬧交戲。（截圖）

反觀，台灣製作，由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙等人主演的《華燈初上》卻十分有口碑。兩套劇均是以夜總會做主題，但分別在於《華》於第一集就鋪陳了懸念 - 誰是殺人兇手，往後的劇情亦圍繞着這條主軸進行。

反觀《華燈初上》就有一條懸疑的主線，所對上精彩得多。（劇照）

兩劇均以夜總會做背景，「包裝」手法的高低卻有高低之分。實際上，《華燈初上》是一部以夜總會做「花紙」做包裝的懸疑劇，滲入愛恨情仇等元素就形成了其獨特的風格。對比之下，《一舞傾城》的主軸就只偏向於夜總會小姐的各種勾心鬥角上。如果問觀眾，劇集的主軸劇情是什麼，十居其九都說不出來。