一舞傾城劇情劇透5-10集｜關楚耀原來已結婚　蔡潔被呃清光

《一舞傾城》故事大綱

萬國城夜總會「媽媽生」沙靜霞(陳法蓉飾)和旗下的石慧瓊(姚子羚飾)、文雅倫(蔡潔飾)、江潔兒(陳星妤飾)、余巧巧(文凱玲飾)感情要好。五女化身午夜麗人各有原因，但都在情路經歷跌碰。雅倫為男友胡志文(何浩文飾)犧牲一切方知被騙，社團打手卓志飛(楊明飾)冀助她脫離深淵，卻因慧瓊出現令關係變得複雜。潔兒要於花花公子許家華(關楚耀飾)與前同學王俊駒(高鈞賢飾)之間做抉擇；巧巧因軟飯王弄得焦頭爛額。靜霞苦候丈夫李青龍(唐文龍飾)出獄，詎料……歡場中勾心鬥角，有人為壓倒對方陰招盡出，加上黑勢力橫行，讓紫醉金迷之地危機四伏。

歡場中勾心鬥角實屬正常。（劇照）

《一舞傾城》第六集 (05/22)

珮如藉家華的情慾片段，勸潔兒不要被他的風流手段騙倒，潔兒傷心，決定接受富豪的條件。靜霞得悉潔兒要賣初夜感驚訝，家華聞言趕往酒店……珮如領眾女欺負潔兒，慧瓊與巧巧出手還擊，爭執越鬧越大……股市大跌，萬國城生意受影響，珮如提議邀人氣歌手獻唱，惟對方前來表演期間發生事故，萬國城反被索償。為削減開支，巢輝要靜霞、珮如交出裁員名單，幸靜霞想到噱頭帶旺生意。俊駒到萬國城做資料搜集，巧巧硬逼他開貴酒……

潔兒好傷心。（劇照）

《一舞傾城》第七集 (05/23)

潔兒感謝靜霞為俊駒解圍，及後見俊駒因在萬國城門外偷拍而被毆打；俊駒望藉作品記錄夜總會小姐的生活，潔兒答應幫忙。世珍先後向練馬師、騎師父子賣弄風情以獲取投注貼士，怎料二人的貼士不同。世珍與巧巧孤注一擲其中一匹，卻賭輸欠債，兩人互相埋怨。慧瓊因事求靜霞收留，巧巧為錢把房間轉租給慧瓊。志飛為社團立功，卻被屠伯全打壓。雅倫見志飛頻頻示好，坦白男友可望獲釋，志飛意會到心意被拒。家華帶潔兒置新裝，潔兒感心甜。

買馬衰咗。（劇照）

《一舞傾城》第八集 (05/24)

靜霞見潔兒似乎對家華付出真感情，提醒潔兒要小心，當男人得手玩膩後就是另一回事。巧巧在眾人面前埋怨世珍，世珍揚言會替其承擔債項。廖英不滿被慧瓊愚弄，暗派手下教訓慧瓊，幸志飛及時出現。世珍迫不得已答應陪練馬師上船過夜，巧巧得悉後趕往碼頭找世珍……潔兒陪同家華出席朋友聚會期間，確認家華已婚，不禁傷心。志文獲釋，雅倫帶他到萬國城見一班好姊妹。肥屍一幫在萬國城販賣毒品，屠伯全、廖英領手下與他談判……

《一舞傾城》第九集 (05/25)

志文慨嘆雖然脫身，但前途盡毀，雅倫送名錶鼓勵他；姊妹們擔心雅倫被騙。萬國城舉行夜之女神競選，家華坦言對潔兒認真，更願意供養她……珮如表面答應幫肥屍在萬國城販毒，實則想助廖英剷除志飛與肥屍。志飛發現肥屍手下散貨，卻報警處理，慧瓊感意外。肥屍率眾追斬屠伯全，志飛趕至營救，及後遇警察追捕，慧瓊獻吻助志飛解圍……志文想與朋友合作做生意，雅倫願出資支持，還答應志文求婚。雅倫本已離職，卻為籌措資金重回萬國城。

慧瓊獻吻助志飛解圍。（劇照）

《一舞傾城》第十集 (05/26)

夜之女神競選臨近尾聲，靜霞組的業績暫時落後珮如組，家華為哄潔兒大灑金錢，讓靜霞組奪冠。家華坦言與太太不相愛，只是生意婚姻，最開心是跟潔兒一起，潔兒卻表明只願當其朋友。志文看中舖位做生意，雅倫簽下訂金支票後趕上班，因事折返卻晴天霹靂……志文到萬國城找雅倫，二人當面對質，志文無恥地斥責雅倫陪別人睡，志飛盛怒痛毆志文。巧巧等替雅倫不值，請剛巧來向潔兒要錢的繼昌，往教訓志文。繼昌跟蹤志文，瞥見驚人一幕……