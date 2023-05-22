(G)I-DLE舒華陷國籍爭議「來自台灣」被陸網出征：抗議與中國分開
撰文：TVBS新聞網
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南韓女團(G)I-DLE（音同IDOL）近期回歸勤跑宣傳，團體成員包括台灣、中國大陸、泰國人等。近期(G)I-DLE在節目《龍真健康院》聊到國籍話題，影片後製分別寫出「台灣」、「中國」，使中國大陸網友爆氣出征節目組，片段也因此遭修改重製。
(G)I-DLE由5名成員組成，分別為葉舒華、宋雨琦、Minnie、曹薇娟、及小娟，當中葉舒華為台灣人、宋雨琦為中國人、Minnie為泰國人。日前(G)I-DLE受邀上當地節目《龍真健康院》，主持人表示，相較其它團體(G)I-DLE外國人比例很高，團員也對此做出認同回應。
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然而，畫面上分別在5名成員的頭上標出籍貫，「台灣」和「中國」被分別標出，引發中國大陸網友不滿，出征節目組抗議兩者「被分開」，影片後經重製上傳改為「五名成員中有三名是外國人」，儘管節目被出征後內容有所修改，仍掀起熱議。
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