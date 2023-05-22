Ian@MIRROR為Jeremy公開爭取個唱機會 ：佢每次live都好壓台

MIRROR成員Ian（陳卓賢）今午（22日）出席珠寶代言活動，剛剛由日本放完假嘅佢心情大靚，除咗為隊友Jeremy（李駿傑）爭取個人演唱會之外，又為自己爭取出個人實體碟和拍飄移飛車嘅場面，十分忙碌。



Ian 今午出席代言活動時，再度公開為自己同/隊友爭取機會。（陳順禎攝）

提到明年將舉行個人演唱會，Ian表示既興奮又緊張 ：「我希望每位成員都可以有屬於自己嘅舞台，譬如好似Jeremy咁，佢每次live都好壓台，表現亦都好好。每個成員都有獨當一面之處，所以希望都可以有屬於自己發光嘅時候，無錯，我再度公開爭取。」他表示開騷係大件事，所以會積極準備。「我會想開騷前出一隻創新大碟，咁個騷會好睇啲，因為出單曲可能係要考慮受眾性，如果出創作碟可能入面有幾隻主打歌，唔同嘅曲風會令個騷精彩啲。之前講過一年出4隻歌，但我電話入面有幾百首demo ，唔係出到好多畀大家聽。」

歌迷會為Ian舉辦生日展，他表示希望可以抽空參觀。（陳順禎攝）

問到MIRROR明年是否舉行巡迴演唱會，他表示有聽聞 ：「但我都係網上睇返嚟，又公開爭取？哈！不過希望有咁嘅機會，對歌手嚟講多啲現場演唱機會係更重要。」自拉闊演唱會後，Ian 被指「舞」功大有進步，他謙虛叫大家唔好當真 ：「前排姜濤睇返《造星》，問點解見我唔到，因為我初頭又唔係好講嘢 ，跳舞亦當然唔會拍到我，所以個奮鬥史係由見唔到我，見到腳踝再多少少到見到Ian，比起嗰時係進步咗好多。」

Ian透露早前趁有空檔隨即到日本放假，返港返繼續為《12怪盜》開工，日前拍攝飛車場面，加上封了山路，令他有拍《頭文字D》感覺 ：「幻想自己揸住86上車都開心，唯一遺憾係無得飄移。其實拍嘢學到新嘢係好開心，寓工作於娛樂。」