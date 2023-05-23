42歲黃宗澤魅力迷倒闊太　連劉德華妻富貴表妹變粉絲身貼身打卡

42歲黃宗澤（Bosco）近日拍攝內地綜藝節目《野挺有趣》，與畢業於北京舞蹈學院音樂劇系、笑容氣質甜美得29歲女拍檔張小婉互搭手臂，又主動傾前挨近張小婉，態度曖昧。

Bosco同女拍檔互動親暱曖昧。（小紅書圖片）

異性緣爆棚的Bosco拍完節目後，立即飛往新加坡出席美食活動。Bosco一身西裝革履現身新加坡濱海灣金沙酒店，享受3位星級名廚的菜式，並發文大讚：「非一般嘅6⭐️晚宴！」相當識做。

Bosco馬不停蹄到新加坡出席美食活動。（IG@boscomine）

此外，劉德華妻子朱麗倩千億身家表妹陳雪鈴亦有出席活動。陳雪鈴早前剛遊完香港，住五星級酒店兼到高級餐廳豪歎法國菜，2歲愛女又孭CHANEL遊迪士尼，更獲嚴紀雯（Carmen）等富貴閨蜜親自招待，豪遊令人羨慕。今她又飛到新加坡，與印尼企業家好友Nina Kaginda亮相美食節，期間遇到黃宗澤時開心地打卡。

劉德華妻富貴表妹陳雪鈴到港，富貴閨蜜團親自招待。（IG圖片）

陳雪鈴身穿白色西裝外套，白色上衣胸口露出一片雪白的肌膚，她合照時親暱地挨近黃宗澤，身貼身十分親密，而閨蜜Nina Kaginda肩膀亦貼近黃宗澤心口。黃宗澤被靚靚闊太包圍，神情似乎略為緊張，笑容頗僵硬，他有禮地將雙臂放在身後，避免越界，相當紳士。

睇黃宗澤被富婆包圍及陳雪鈴在港富貴生活：