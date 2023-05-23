網上熱討「出名脾氣臭又難服待嘅明星」　舊時明星特別多雙面人？

近日在網上討論區上面一串「出名脾氣臭又難服待嘅明星」帖文，討論串中圖文並茂列舉出圈內明星的事績，並指出他們「難服待」的地方。帖文更引來不少網民圍觀討論，也有人分享自己或是朋友的親身經歷。



唔少圈中人都被爆料是雙面人，難相處。（非文章涉事藝人）（《愛回家之開心速遞》截圖）

1. 人人都識嘅巨星、導演兼電影出品人

毫不意外地，這位巨星幾乎都會出現在各種討論串的名單之上。他曾與非常多圈內明星合作過，但同時間也有很多合作過的演員表示他雖然有才華，但卻性格古怪難相處。又例如某動作巨星曾說過：「最好不要跟這個人合作！」也有另一位在他電影出演過的老牌動作巨星，曾直言他愛才但也妒才，原本在電影中設計了交手2，30招，但後改到只剩幾招，暗示因為他怕被比下去。某身材矮小的男星也曾大爆他一發脾氣，所有人也控制不到。

2. 歌壇當紅女星

想當年有一位因為新秀而出道女歌手曾被喻為「脾氣臭」，除了性格火爆易動怒，更被指經常拿身邊的助手做出氣袋，更要求助手三更半夜幫她買外賣。當年她的脾氣性格可算是行內知名的，因為被傳媒稱為「臭X」的稱號。後來這位女歌手因某件事後，性情大變性格變得和善，就很少傳媒提起當年的往事。

有男星被工作人員投訴脾氣差。（非文章涉事藝人）（《愛回家之開心速遞》截圖）

3. 男星戲內戲外都性格火爆

某男星予人印象總是性格火爆，不止是電影中常演性格火爆的角色，戲外他亦經常與人發生爭執。十多年前，他和太太外出買麵包時，就因為太太不滿掃地揚起灰塵，而令他與職員發生口角。後來職員報警指他叉頸、掌摑，更因而鬧上法庭。之後拍TVB劇時他投訴PA指示不清令他駕車走了近一小時冤枉路，最後更當街罵PA。現已移居海外，他的前女友亦曾說他發脾氣時會亂掟東西，不過就表示他雖然脾氣古怪，但很有性格。

有前當家花旦被自稱是鄰居的人在網上爆料，指她愛投訴。（非文章涉事藝人）（《愛回家之開心速遞》截圖）

4. 前TVB當家花旦

有指她因為從外國回流，所以出名「口直心快」。當年她在TVB也是當家花旦，參演過不少劇集。有傳當年她和另一位靚女主持是好友，後來兩人均要同TVB商量續約一事，好友覺得TVB人工太少，然後這位「前TVB當家花旦」就教路好友「拖字訣」。不過自己就在高層面前提及此事，更自己與TVB簽約，最後令這位好友不被續約。也有宣稱是她的鄰居投訴，指她經常無理投訴，以為所有鄰居都想找她要簽名，又有人指在公司出入停車場時差一點被撞，但她見到也沒有理睬。

有娛圈大家姐被工作人員爆料為人。（非文章涉事藝人）（《愛回家之開心速遞》截圖）

5. 娛樂圈大家姐

她除了年資比別人多，氣勢也是比其他同公司的人強。多年前同公司有兩個阿姐級，一個做事為人圓滑，開工必會「萬歲」請食下午飯，而這位大家姐則出名永遠冇宵夜食，有小道消息傳出，工作人員曾投訴幫她做跑腿買食物，連奶茶都分不到一杯。也有人續指這位大家姐最討厭和其他人撞衫，所以每年大型活動，時間到就會走入化妝間視察，如果有人造型與她相近，就會叫別人換造型。

某被喻為清純小花的藝人被指是雙面人，演技好過「視后」。（非文章涉事藝人）（《愛回家之開心速遞》截圖）

6. 雙面人清純小花

多年前清純小花開始被公司力捧，接拍多套劇集時更被安排在一線位置，那時候更順勢出了個人單歌，位列一線花旦，可惜後來她結婚生子，更移居海外。早年有內地網民表示，自己在時裝店門口偶遇她，要求合照時卻被拒，更認為她態度十分之甘。之後又有自稱是她的化妝師，力數她人前人後兩個樣，見低踩見高拜，更指她會一秒變面，堪稱是「真正的視后」，也有自稱是她的鄰居指，有一次走在她的前面，卻被嫌行得慢，寫道：「猛咁喺後面摺摺聲怪我行得慢阻住佢」。