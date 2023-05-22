《一舞傾城》大鑊！收視低過《思家大戰》　同《川內相親》打和

無綫公布上周（15日至21日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.1點（142萬觀眾），連續第4周高踞收視榜首節目。《愛·回家之開心速遞》最高收視21.7點（139萬觀眾）；《川內相親》最高收視19.7點（127萬觀眾）；首周播出由陳法蓉飾演媽媽生，帶領旗下囡囡姚子羚、鄺潔楹、蔡潔等演出的《一舞傾城》，最高收視19.7點（126萬觀眾）。《肥媽李鼎》 最高收視16.3點（105萬觀眾）；旅遊節目《同屋企人去旅行》最高收視15.1點（97萬觀眾）。

《思家大戰》收視穩步上揚，最高收視19.8點（128萬觀眾）。

《一舞傾城》最高收視19.7點（126萬觀眾）。

周六晚由蔡思貝主持的《貝遊英倫》，在英格蘭足總盃決賽（6月3日）前夕， 推介曼徹斯特城及倫敦旅遊熱點，最高收視15.8點（102萬觀眾）；《馬時亨 香港情》嘉賓陳山聰同鄧達智，兩位潮人大談時裝經，最高收視13點（83萬觀眾）。周日晚節目《思家大戰》第二周播映，收視穩步上揚，最高收視19.8點（128萬觀眾）；特備節目《勁歌43年情︰讓音樂高飛》元祖主持蔡楓華亮相，最高收視18.7點（121萬觀眾）。