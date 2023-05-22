TVB搞男團選秀節目打MIRROR　入圍條件至少要高過曾志偉

ViuTV《全民造星》成功捧紅了MIRROR及不少歌手，包括MC張天賦、COLLAR、ERROR等人，正所謂肥水不流別人田，TVB眼見《中年好聲音》空前成功，令中年人都成師奶偶像，決定再下一城！今日TVB總經理曾志偉在J2 Happy Summer記者會上宣布，TVB將會與內地《中國好聲音》、《中國達人秀》製作團隊—燦星文化合作，合辧《亞洲超星團Asia Super Young 》。

曾志偉今日在電視城宣布將會同燦星文化合作舉辧選秀節目，初步構思是炮製兩隊男團偶像。（葉志明攝）

TVB總經理表示《亞洲超星團 Asia Super Young》將會在亞洲地區搜羅有潛質的年輕人，他說：「將會喺韓國、日本、香港、台灣、國內等，所有唔同嘅地方，揾一啲好有活力，好有Charm嘅年輕人，希望能選出一啲好好嘅團隊，成為大家嘅偶像。」



記者會結束後，曾志偉接受《東張西望》訪問，再介紹《亞洲超星團 Asia Super Young》，他說：「其實節目就係喺亞洲選唔同嘅年輕人，要好有潛質又靚仔又跳得又唱得，希望能夠組合一啲受大家年輕人歡迎嘅組合，（你希望係男團？）男團，第一次就男團先啦，我哋畀咗好多人去面試，但暫時仲未揀到邊個，因為我哋飛去唔同地方揀人，（入圍條件？）跳唱就最緊要啦，靚仔啦，高度劃一，我咁嘅高度就去唔到㗎喇，哈哈。我睇咗啲，佢哋而家揀咗過半喇，我睇到啲質素都好高，暑假就見到架喇，因為開始錄架喇，應該係6月中或6月尾，一百幾廿人會揀到㗎喇，跟住佢哋仲要訓練，咁應該好快就知。但佢哋肯唔肯公布呢？呢個仲要大家商討。（最終揀幾多人出嚟？）睇下佢哋質素啦，觀眾反應啦，一兩團必定有㗎喇！」嘩！到時Asia Super Young 大戰MIRROR真係好睇喇！