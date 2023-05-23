Angelababy夥名媛澳門睇BLACKPINK　上微博熱搜竟被轟撐韓不愛國

韓國人氣女團BLACKPINK近日到澳門開騷，多位名流、明星撐場，而Angelababy（楊穎）就被拍到偕賭王何鴻燊四房何超欣、何猷君、歐陽娜娜等人高調睇騷，Angelababy和名媛未開場已投入搖擺，片段被拍下分享至社交網，不少網友大讚Angelababy好靚女。

然而Angelababy睇BLACKPINK卻觸怒內地網友，尤其內地尚未正式撤走限韓令，更令大批網友直斥Angelababy不愛國，「好多藝人去看了BLACKPINK演唱會」衝上了微博熱搜，有網友留言：「應該拉她們去上政治課，都啥玩意」、「AB是韓粉第一頭子，本來對她就無感，現在更討厭」、「笑死 內娛明星組團蹭BP流量」，更有網友懷疑是韓國公司買熱搜。另外有網友列舉出韓流演唱會的明星，批評道：「韓國是甚麼德性不知道？想想都惡心」。

Angelababy同大劉女兒劉秀樺打卡。（小紅書圖片）

Angelababy此行前往澳門，是旨在同「萬人迷」碧咸（David Beckham）拍廣告，並順道睇BLACKPINK演唱會。

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