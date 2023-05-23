鄭容和錄製內地綜藝節目遭舉報或無得播　網友齊呼︰支持限韓令

韓國男星鄭容和上星期現身北京，有指是參與愛奇藝綜藝節目錄製，引起大批網友反對，更特別向廣電總局舉報，日前得到回應：「經向愛奇藝了解，平台表示，網傳鄭容和在北京錄製綜藝節目相關消息並不屬實，該檔節目後續也不會使用鄭容和作為節目嘉賓。」並強調會加強節目嘉賓管理。



廣電總局回應有關鄭容和參與內地綜藝節目錄製情況。（網絡圖片）

事件即刻引起網友熱議，幾乎一致叫好，希望繼續實施「限韓令」。2016年，中韓關係因韓方部署「薩德」系統而陷入緊張，甚至蔓延至演藝圈。由2017年2月開始，有網友發現網上所有最新的韓國綜藝都無法播放，雖從未有明文規定，但除了韓國影視、綜藝之外，韓國藝人在內地開展活動亦受到限制，旅遊也有相關影響，疑似落實「限韓令」。而2021年2月，中央廣播電視總台同韓國放送公社簽署合作協議，被視為「限韓令」解除的象徴，且同年12月韓國電影《哦！文姬》於內地上映，因此推測「限韓令」逐步解綁。

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隨著內地去年年尾開始重新面向世界通關，今年已傳出不少韓星即將到內地演出的消息，除了鄭容和之外，還包括綜藝節目《這！就是街舞6》，有指正與Rain、Lisa團隊溝通，以及泫雅早前在直播中透露會出席武漢音樂節等，如今都通通遭到網友反對，表示會繼續投訴，甚至近日在澳門看BLACKPINK演唱會的Angelababy（楊穎）等明星也受到牽連：「請對去看過blackpink的明星做出一定的處罰，baby看韓國人演唱會就算了，看了還要買熱搜誇自己真美啊，還有坐著輪椅都要去看的程瀟，真是夠讓人無語的」、「街舞6麻煩大家也都盯著點 網傳一堆棒子要上 我等著打電話」、「支持，不喜歡韓國人」等，非常激動。

網友統計看BLACKPINK演唱會澳門場的明星名人。（網絡圖片）

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