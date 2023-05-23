尊尼男團King&Prince三成員退團　平野紫耀爆離巢原因疑暗串社長

日本Johnny‘s事務所（尊尼事務所）培育出SMAP、Kinki Kids、Arashi、Snow Man等多個人氣男團，當中五人組合「King & Prince」於今日（23/5）踏入出道第5年，不過歌迷就沒有大肆慶祝，皆因隊長岸優太、成員平野紫耀及神宮寺勇太因發展理念與公司不合，因此在去年11月宣布將於本年度5月22日離巢，令一大班擁躉心碎。而岸優太情況比較特別，他與另外兩位成員同時退出組合，不過因要宣傳電影《G-MEN》，因此將會在今年9月底離巢，「King & Prince」從今日開始則以二人組合形式活動。

五人組合「King & Prince」於今日迎來出道五周年紀念日。（IG/@kingandprince_j）

雖然是出道五周年，但同時要面對人員大變動及歌迷流失的問題。（IG/@kingandprince_j）

昨日（22/5），「King & Prince」五位成員紛紛在官方收費社交網站上載長文分享感受，除了是感謝歌迷一路以來的陪伴，更祝福隊友仕途發展順利，相當體面。主將平野紫耀曾透露出道前與Johnny's已故前社長兼創辧人喜多川約定以進軍海外為目標，這次帖文中他再次提及事件，並向喜多川道歉：「對不起沒有達成目標，只是被告知實現不了，我也沒有辦法。」該段文字就引起不少網民討論，疑似暗示離巢的真正原因與公司現時的社長藤島茱莉景子有關，這番言論一度登上社交平台熱搜榜首，可是很快就消失，因此被網民推測背後原因有古怪。

「King & Prince」現時的兩位成員成員分別是高橋海人及永瀬廉。（網上圖片）

平野紫耀離巢前上載千字文。（網上圖片）