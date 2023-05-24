YouTuber Emi Wong首度剖白離婚經過　老公Chad開心攬狗現身片段

健身YouTuber Emi Wong的瑜伽、運動影片深受觀眾歡迎，在YouTube坐擁602萬粉絲，榮升全港第一訂閱YouTuber，其Instagram亦有70.2萬粉絲。以往Emi Wong常拉埋混血老公Chad齊齊拍片大曬恩愛，惟去年傳出Emi Wong離婚，雖事後有出面否認婚變，但近日她於Instagram終鬆口承認離婚。

短短3年間，當年寂寂無名的Emi Wong已經成為香港擁有最多粉絲的YouTuber。（Instagram／@emiwong）

Emi昨日（23日）首度拍片談及離婚，她表示20多歲時便與Chad一起，她自認當時仍懵懂，不了解自己，如今與Chad已一齊10年，期間他們已各自成長為不同的人，這段關係也無法為他們帶來喜樂，故決定分手。

Emi Wong首度剖白離婚心情。（YouTube圖片）

Emi透露有段時間曾被診斷為中度抑鬱症，現階段不打算詳談。她又稱曾以為與Chad婚後會生子、白頭偕老，踏上一條社會認為最理想的人生路，而捨棄這段關係尤如「放開一個你們一起構想的未來和生活」，之所以離婚是因為Emi希望尋找人生其他可能性。

Emi表示，之後打算搬離與Chad的愛巢，兩人會共同撫養兩隻愛犬，並強調與Chad仍是好友。期間Chad現身片中，抱住兩隻愛犬笑容燦爛與觀眾打招呼，看來兩人分手後依然關係融洽。