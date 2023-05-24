謝霆鋒任達華行紅地氈對楊受成照顧周到　陳偉霆在旁默默緊張微笑

內地影壇盛事《華表獎》昨日（23日）在北京舉辦頒獎禮，華表獎嘉賓星光熠熠，劉德華、任達華、陳偉霆、章子怡、Angelababy（楊穎）、Twins、容祖兒等人均有出席，而紅地氈如常為最大看點之一，章子怡一身閃片晚禮服艷壓全場，高貴大方；而Angelababy則是白色蓬鬆晚禮服，可愛又不失時尚。

章子怡高貴大方！（章子怡微博）

身為英皇老闆的楊受成博士亦有獲邀出席頒獎禮，楊受成與謝霆鋒、任達華和的陳偉霆一齊行紅地氈，四人之中分量最重的楊受成和任達華固然行C位，而謝霆鋒和年紀最輕的陳偉霆則行旁邊，四人氣場強大，連在場女士見到大明星都不禁驚呼。

Angelababy可愛不失時尚。（楊穎工作室微博）

三人以正式西裝現身，只有陳偉霆穿上白色外套，打扮較休閒，洋溢年輕氣息。面對住楊受成老闆，在旁的謝霆鋒和任達華亦相當識做，頻頻用手示意，為老闆引路，而陳偉霆只微笑默默緊隨前輩，頗為緊張。

劉德華與《流浪地球2》拍攝隊一齊出場。（CCTV影片截圖）

而四人同行亦意外曝光真實身高。根據網上資料，任達華和陳偉霆分別為180cm及182cm的高個子，從現場片段可見，兩人分別穿上低踭皮鞋和波鞋，身形依然高大修長。反而網上資料報稱175cm的謝霆鋒穿上厚底增高鞋，仍只比楊受成高半個頭，有網友認為謝霆鋒似乎沒有175cm，不過網友大讚謝霆鋒帥氣，靠靚仔和型格取勝。

點擊睇謝霆鋒任達華陳偉霆及楊受成行紅地氈：