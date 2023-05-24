戀講嘢︱KOL溝兒發現男友召妓逾二千人　不單默許仲跟女方做朋友

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（24/5）請來溝兒（Chloe）分享與前度的故事，她表示自己喜歡剛陽、聲音低沉的男性，不過這些人的性格會比較兇惡，令她在過去的戀情中都處於比較卑微的位置，甚至允許男友身體出軌：「其中有一任搵性工作者，我同佢講『你可以去搵，但係唔可以搵炮友，唔好精神出軌就得啦』。」

溝兒（Chloe）分享與前度的故事。（節目截圖）

溝兒與男朋友拍拖一段時間，發現對方有可疑行為，於是就偷看對方的電話，豈料發現驚天大秘密，原來男友有另一個秘密帳號，當中的內容令溝兒震驚：「佢Add咗二千個左右嘅女仔，有啲係朋友Share俾佢（全部都係小姐？）係！ 」

當中的對話內容主要圍繞價錢及提供的服務，溝兒坦言現時回想起仍然會氣到發抖：「佢嗰陣瞓緊，我就直接拍醒佢。」不過男友對於自己的惡行，仍然露出一副無動於衷的模樣，只是平淡表示：「你鍾意點就點囉，分手囉。」但是溝兒挽回局面就默許男友繼續找性工作者：「因為我見到佢有搵炮友，我好唔開心。」令一班主持認為對方是位老手。

溝兒允許男友找性工作者（節目截圖）

但是不可以找炮友。（節目截圖）

溝兒是澳門人。（IG/@chloel0）

男友面對如此情況就選擇找性工作者，因此二人仍然維持情侶關係，事件的發展令主持感到驚訝，更好奇問到：「點解你冇問佢『之後唔可以揾我解決咩？』你一嘢就叫佢去搵性工作者。」而溝兒就解釋：「我覺得佢既然搵得都可能係對我悶啦。」之後透露二人拍拖三個月已經激情不再，每當想行房男友就會表示：「『瞓覺啦，聽日先』，要約時間㗎！開頭係一日一次，維持咗兩個月左右。」

溝兒不時在IG曬靚相。（IG/@chloel0）

隨後，溝兒利用男友的社交賬號與名單中的性工作者對話：「我求佢哋唔好再咁樣啦，接少一單都唔緊要啦，當幫手啦。」當時溝兒與其中一位性工作者成為朋友：「其他就del晒我，得佢唔係，係位有善心、良知嘅性工作者。」溝兒憶述每當晚上不開心的時候，這位性工作者都會寫千字文開解自己並建議分手，溝兒就坦然沒有見過對方真人，二人就如筆友般存在。最後溝兒與男友拍拖兩年多後，因為難以忍受對方的行為決定分手，而她與這位性工作者仍然保持聯繫：「嗰陣我嘅前度搵佢，佢即刻Cap俾我『你睇下，死性不改，呢啲男人唔要得。』」

溝兒與前男友的召妓名單中的一位性工作者成為朋友。（IG/@chloel0）

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