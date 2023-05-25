法言人｜麥玲玲演「貴婦」勁搶眼　自爆現實生活：睇啱Hermès就買

無綫劇集《法言人》成功勇奪9:30線劇集點擊率之冠，一眾演員及劇集監製出席「祝捷會」恭賀劇集創下佳績。《法言人》如此受觀眾喜愛，一眾演員紛紛敲碗原班人馬再拍續集，劇集總監製劉家豪接受《香港01》訪問，表示等《逆天奇案2》拍完再考慮續集：「而家如火如荼搞緊《逆天2》，等拍到咁上下先諗啦，而家未有計劃。」

劇集總監製劉家豪表示等《逆天奇案2》拍完再考慮《法言人》續集。（梁碧玲攝）

《法言人》能夠創下佳績演員功不可沒，撇除主演演員，講到最出位一定是飾演貴婦白小姐的麥玲玲，她在戲中的裝扮好搶眼球，事關套套衣服手袋都大有來頭！玲玲姐接受《香港01》訪問表示：「坦白講，公司衫廢事改人哋，我又唔係藝員身材，我自己搞掂衫啦，我從來都咁講，但今次《法言人》我冇諗過大家咁眼利，我特登配啲細啲嘅袋，點知導演咁醒放大個袋。」

麥玲玲在戲中的裝扮好搶眼球，事關套套衣服手袋都大有來頭。（梁碧玲攝）

現實中都是「富婆」的麥玲玲，家中珍藏各種袋款的Hermès，但就不願透露金額，只表示睇啱就會買：「我唔算買得多喺市場到，唔算好活躍，有時喺唔同地方買返嚟，舊年去到馬拉拍嘢，咁又容易買，朋友去開歐洲大家講起方便就買（驚唔驚買到假貨？）係店買嘅，好少特登買水貨（一定唔會代購？）除非嗰個人去咗巴黎。」