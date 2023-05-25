一舞傾城｜鄺潔楹為錢被SM　現實係富二代住2000呎獨立屋

《一舞傾城》昨日上演悲慘一幕，鄺潔楹飾演的角色「細細粒」為還賭債出賣身體，更被富豪SM，搞到傷痕累累。

鄺潔楹劇中被SM。（劇集截圖）

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鄺潔楹係富二代住2000呎獨立屋

其實現實中鄺潔楹是一名富二代，年紀輕輕就擁有跑馬地千萬豪宅以及開設一間投資公司後，她近年更進軍商場，投資多門生意。Judy現時與家人同住大埔淺月灣2000呎獨立屋，她的父母從事傢俬生意。畢業於西雅圖大學的她，主修商業經濟學，副修天文及辯論。回港後，曾任職業務分析師，一年後就轉職模特兒且拍攝多個廣告。財力驚人的Judy今年就創立個人甜點品牌賣曲奇，最近又與好友伍富橋各自投資6位數字與健身教練、朋友合資開健身室，再做老闆娘。看來，Judy很快就會實現31歲可以靠自己畀首期的目標了。

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不過上年鄺潔楹透露，在2021年中有感本地疫情緩和，便分別投資了曲奇餅、女裝以及健身室的生意，原本生意發展得不錯，豈料卻遇上第五波疫情，令到她非常之苦惱，她受訪時唉聲嘆氣地表示今次疫情對她影響非常之大。

鄺潔楹因參與《愛．回家》一劇而廣受觀眾認識。（IG/@judy.kwong）

她於2021年10月投資了6位數字開設的健身室，起初2個月營業額都達標，可是去到執年1月要關閉，就連一對一為學生設計的上門課程都做不到，所以要白交租，雖然業主好好肯減租，但也要交成6位數字。時裝生意方面，Judy表示原定上年推出12款春夏服飾，然而疫情下影響市民的購物慾，所以當時暫定會延遲兩個月再推出市場。她亦有意充當網紅於網上開直播帶貨。她又謂幸好曲奇餅沒有實體店，不過雖然有接到網上訂單，但疫情嚴重送不到，已經停了2星期。