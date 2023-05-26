40歲霍啟山同靚女律師同坐獲讚般配　變新筍盤仲被白富美狂追

剛踏入40歲的富商霍震霆與朱玲玲次子霍啟山，年紀輕輕就任職霍英東集團副總裁，也積極加強廣東和香港交流，見慣大場面，早前他代表家族出席香港總商會的周年會員大會，站在何超瓊、林建岳、李澤鉅之間，資歷較淺的他毫不怯場，得體又放鬆，與後生時相比多了一分穩重成熟，也反映他在家族地位分量。此外，霍啟山一派貴公子氣質，連內地靚女粉絲都被其吸引要求合照。

霍啟山早前廣東海外聯誼會聚會，被靚女粉絲邀請合照。（抖音@小小莎老師）

近日霍啟山再度現身香港總商會活動，相中的他西裝骨骨，文質彬彬，靚仔兼年輕有為。同場一位女律師坐在霍啟山旁邊，五官標緻、眼大大鼻高高，白淨又斯文靚女，看上去獨立能幹之餘，又不失溫柔感。

朱玲玲與前夫霍震霆育有三個兒子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁。（微博@郭晶晶）

兩人合照被轉發至社交網，內地網友大讚二人外形相襯，亦有人好奇這位靚女律師為誰。翻查資料，原來這位靚女律師名為龔海欣，她曾受邀上ViuTV財經節目《智富通》分享任職律師經驗，說話得體又有條有理，而年紀尚輕的她已是律師樓合夥人，相當犀利！另有內地網友大讚霍啟山是筍盤，大爆霍啟山在內地被「白富美」追的秘事，「有一次來我們城市的時候聽說全白富美們都出動了。」

霍啟山同靚女律師並肩同坐，被讚好般配。（網上圖片）

眼大大鼻高高，靚過好多明星！（ViuTV節目截圖）

霍啟山的感情事相當低調，當中最轟動的要數與內地女星章子怡的一段戀情，2004年霍啟山被傳媒拍到與章子怡在街頭熱吻，相差4歲的姊弟戀無礙外界視霍家公子和國際知名女星為金童玉女，可惜戀情維持僅兩年便分手收場。

及後2012年霍啟山曾與外籍模特兒Lea T.傳出緋聞，女方承認曾見過對方家長，但始終只以好朋友形容彼此關係。2016年霍啟山又被拍到與賭王何鴻燊三房千金何超蓮多次食飯，隨後澄清只是傾生意，而何超蓮近日更與內地男星竇驍結婚，霍啟山至今仍未婚。

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