「綠葉王」譚偉權效力TVB十年宣布離巢　過檔HOYTV拍《東呃西騙》

譚偉權（Gary）加入無綫（TVB）已有十年，不過他最近宣布約滿離巢，現時他仍有兩套電視劇還沒有播出，分別是由陳展鵬、黃智雯及湯洛雯領銜主演、於本月29號播出的《隱門》，以及最後一套參與拍攝的《異空感應》。



Gary宣布與TVB合約屆滿離巢。（IG/@tamwaikuengary）

譚偉權於1991年成為全職演員，1993年憑《橫衝直撞偷錯情》獲得香港戲劇協會《第2屆香港舞台劇獎》「最佳男配角（喜劇 / 鬧劇）」殊榮，同年加入了TVB於兒童節目《閃電傳真機》中飾演「Garilario」，隨後Gary就專注做舞台劇，不時會到TVB擔任主持，直到2013年他與TVB簽約專注拍攝電視劇。為此Gary非常感激《隱門》的監製王心慰（Amy姐），因為每當對方有新劇拍攝，都會找他合作，最近Gary回公司歸還物品時遇上Amy姐，對方非常關心Gary的前途。

譚偉權2013年他與TVB簽約。（IG/@tamwaikuengary）

Gary在社交媒體中透露：「我哋撞過正面，你即刻同我講話本身好想搵我㗎喇，我亦回你一句『我依家就係上嚟搵你啦！』 入到房一坐低我都未開口答謝，感恩你一直對我嘅照顧，你就劈頭同我講『你做乜做咗個咁大嘅決定，都唔同我商量下呀！』跟住你就話明白我宜家做緊一啲我喜歡做嘅嘢，跟住你就喺櫃桶攞咗一封紅封包俾我，祝我事事順利、大展鴻圖、工作順利！ 我當時係忍住眼淚收你嘅利是， 我唔係唔想搵你傾，只不過因為知道你套劇埋緊尾好忙，所以唔敢騷擾你。」

Gary向Amy姐道謝。（IG/@tamwaikuengary）

在接受傳媒訪問時，Gary表示自己在TVB默默耕耘多年，希望自己有空間進步，坦言要工作為生不能太執着，當時TVB亦有嘗試挽留自己，不過基於不同的原因及問題經過深思熟慮後Gary選擇離開。最後Gary透露現時準備舞台劇《我們的青春日誌》，以及與Ben Sir（歐陽偉豪）、七師傅合作為HOY TV拍攝資訊節目《東呃西騙》。