G-Dragon權志龍刪200條IG引熱議　包括Jennie合照被指未放低舊情

韓國歌手G-Dragon（權志龍）與同公司女團BLACKPINK成員Jennie於2021年被韓媒爆秘密交往1年，且曾被工作人員目擊GD探班女方，證實二人戀情穩定，但在去年5月，網友發現GD的IG小號取消關注Jennie，因此被外界猜測已分手。



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昨晚（24日），微博網友「bigbang_confession」表示GD一連刪除了IG公開賬號中130多條Posts（實際200多條），當中包括與BLACKPINK相關圖片以及10年前與Jennie的合照。據該網友於去年5月整理的有關GD取消關注BLACKPINK相關賬號的時間線顯示，在12日至22日，GD斷斷續續取消關注多個與Jennie有關的賬號，而當時正是疑似Jennie同V（BTS成員金泰亨）的濟州島照片流出並被廣泛報道之際，加之最近兩人再度被影到與巴黎拖手漫步，因此不少網友認為GD尚未能放低這段情。不過，有網友表示「bigbang_confession」是GD的黑粉，一直發歪曲事實及引導輿論的微博，且在3月時GD也刪除了200多條IG Posts，因此提醒大家不要被其以偏概全，過分解讀。而Lisa是GD目前關注的BLACKPINK唯一成員。