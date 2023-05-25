雲襄傳 | 毛曉彤17歲已考入表演科班　成長經歷坎坷情路不順

內地女星毛曉彤出道多年參演過不少大熱劇集，由《後宮甄嬛傳》，到《錦繡未央》，再到《三十而已》，人氣逐步上升，最近與陳曉合作的古裝劇《雲襄傳》更是話題不斷，口碑收視雙收。



毛曉彤在劇中表現不錯。（劇照）

劇中毛曉彤飾演一名女俠，文武雙全，狠字當頭，行事為人果敢利落，手起刀落快意恩仇。初初為利用陳曉飾演的雲襄而與其接觸，最終動用真情。雖然毛曉彤長有一副娃娃臉，但在影視中塑造的角色形象幾乎都大相徑庭，包括《錦繡未央》中隱忍腹黑的李常茹、《三十而已》中討好型的鍾曉芹、《喬家的女兒》中的乖乖女等，正、反派都駕馭得不錯，無論配角定擔正都能掀起熱話，演技可圈可點。

毛曉彤樣貌甜美可愛，但在角色方面可塑性很高。（微博@毛曉彤工作室）

今年35歲的毛曉彤是表演科班出身，17歲就已考入中央戲劇學院，並獲得學年年度專業優秀獎金，為人低調，從未有過負面新聞，風評不錯。其實毛曉彤的成長經歷非常坎坷，爸爸酗酒好賭，令原本不富裕的家庭雪上加霜，而正在孕期的媽媽被迫外出打散工貼補家用，更因過勞導致早產，但爸爸重男輕女，不只對剛出生的毛曉彤置之不理，更在她1歲時，趁毛媽媽熟睡後將她扔入家附近的垃圾桶，幸好被及時發現，最終父母離異，媽媽帶著僅有的50元抱著毛曉彤離開。

毛曉彤爸爸在她走紅後向其索要贍養費。（網絡圖片）

然而，進入演藝圈之後，毛曉彤的事業也不是一帆風順，做了多年配角才慢慢彈起，還曾受情傷。2015年，毛曉彤與內地藝人陳翔因拍攝《淑女之家》及《神鵰俠侶》結緣，同年9月2日於微博官宣戀情。然而，拍拖兩年後，2017年10月1日，毛曉彤突然在微博發文：「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，引起網友關注，幾日後陳翔便透過微博宣告分手：「感情之初由我而起，作為男人，是我沒有保護好曉彤，讓她在這段感情裏受到了諸多傷害，萬分歉意。」至於原因，毛曉彤僅表示「另有隱情」，再度引發外界猜測。

事後，有網友公開2017年10月1日的CCTV畫面，發現凌晨三點多陳翔帶女藝人江鎧同回家，稍遲毛曉彤亦回到住處，其後江鎧同離開，毛曉彤亦連夜搬出，因而網友推測女方「捉姦在床」導致分手。4年後，陳翔再結新歡，並發文重提與毛曉彤分手一事，否認出軌，解釋與江鎧同當時是準備去做皮膚護理，並附上當年與毛曉彤的電話對話截圖，之後江鎧同也發文稱自己背了4年黑鍋，指陳翔一直聲稱自己是單身，又曾經追求她，只是她沒有答應，彼此一直只是朋友關係，最後毛曉彤直接公開當年捉姦在床的錄音，令兩人無言以對！

點擊睇詳情：

+ 19

點擊睇毛曉彤更多靚相：