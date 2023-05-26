隱門｜黃智雯瘋狂被虐待險抑鬱　拍完返到屋企仲驚緊：抽離唔到

黃智雯在《隱門》一劇當中飾演「Luna」，是一個家庭主婦，護士，也同樣是劇中大反派，葉嘯天（吳岱融飾）的女兒。黃智雯接受《香港01》訪問時說：「呢套劇係我從影而來，演過最沉鬱嘅最heavy嘅角色，演呢套劇嘅時候幾乎冇咗自己。」



黃智雯表示，劇中有不少重口味場口。（《隱門》截圖）

黃智雯表示，劇中有不少重口味場口。她說：「每日都處於一個好緊張，好迫啪嘅狀態，基本上每日都有好多好撕心裂肺、好崩潰嘅場面。」談到預告片播出的強姦戲，黃智雯直言只是「小兒科」。她說：「同子恆嗰個？嗰個只係小兒科，最近一路recall返，最深刻一定同岱融哥嗰啲，一見親就打，個關係就係不斷暴力。」她直言最難忘的是，被扯頭髮、扼頸、在地上拖行。

黃智雯表示拍劇時壓力很大。（林迅景 攝）

她表示，吳岱融角色給予的是一種身體上的壓力，但對着奶奶朱美琳（盧宛茵飾）就是另一種的，精神上的壓力。她說：「好多動作場面都做足安全措施，但係大家都想效果好，所以都係出盡力去做，同埋加上岱融哥真係好大力㗎，我記得第一日第一次同岱融哥拍呢啲場口，我個心真係嚇到真咁跳！」

吳岱融好有殺氣。（《隱門》截圖）

吳岱融在劇中飾演大反派。（林迅景 攝）

拍完有沒有心理陰影？她回答拍攝期間經常發惡夢，她說：「拍完返到屋企真係好驚，原來現實當中有件咁嘅事發生，真係好恐怖。我覺得嗰排自己處於一個抽離唔到角色嘅感覺，拍之前都處於一個崩潰狀態，一返到屋企係完全諗唔嘢，好緊張，返屋企先feel到手腳痛，周身骨痛，撞疼，呢度又流血。」

黃智雯一家人。（林迅景 攝）

有人說黃智雯可靠《隱門》角色衝擊「視后」。她坦言現在說可能是言之尚早。她說：「不過獎項冇人唔想攞嘅，但係都隨緣啦。多觀眾鍾意我哋角色，多人睇先係最緊要。」