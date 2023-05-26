好睡好起｜方東昇首集金句重温：一人鼻鼾、全家徬徨
撰文：鍾冠全
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金句王方東昇繼《尋人記》後，昨晚推出全新作品《好睡好起》，節目談討香港人睡眠問題，節目由5月25日至6月23日、逢星期四、五播映，首集方東昇採訪前賽車手，現為快餐店東主陳用志，探討睡眠窒息症的病症及影響。過程中當然不少得方東昇金句。
香港精神就是沒精神
《好睡好起》首集表示香港人睡眠不足、睡眠質素差的情況相當嚴重，節目中拍攝了不少人在交通工具睡覺，証明很多人在晚上都睡得不夠好，不過這句是方東昇引述他人的說話，所以不算是他的金句，但相信都引起觀眾共鳴。
一人鼻鼾，全家徬徨
首集主角陳用志鼻鼾相當嚴重，他的家人都因為他的鼻鼾問題，生活大受影響，陳太要分房訓，更要戴上消噪耳機才可入睡。
點擊逐格睇陳用志睡眠窒息症情況：
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《尋人記》金句大家應該仲好記得：
第一集：
方東昇與大家姐倩儀相認時，表示：「終於見到你嘅「倩」影喇。」
第二集：
方東昇聽到肥仔話有斷食減肥，即說「斷食？定係不斷食？」肥仔答他：「「斷食時係斷食？唔斷食時係不斷食。」妙問妙答，相當抵死。
第三集：
當方東昇見到電腦王子時，就自我介紹表示：「今日係「電腦癡」，遇上「電腦白癡」，多多指教。」
第五集：
當方東昇他們仍未等到校草偉約瑟時，他說：「話時話校草當年放榜都遲到，會唔會今日都遲吖？」
第六集：
方東昇對買了縮水樓的受訪者說：「世界最大嘅空間就係進步嘅空間，世界最細嘅空間就係屋企嘅空間。」
第七集：
受訪老師叫方東昇用「淚」字造句時，他說：「大家流眼淚，這就叫做累鬥累。」
第八集：
他們趕住去見受訪者，方東昇說：「慢慢嚟，唔使急，你哋唔好催人，歲月先有資格催人。」