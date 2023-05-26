一舞傾城｜鄭恕峰演「屠伯」好陰險　曾被亞視炒魷爭啲供唔起樓

《一舞傾城》鄭恕峰飾演「屠伯」一角入型入格，作為老戲骨騷盡自己演技，獲得不少觀眾讚賞。鄭恕峰不經不覺已經入行47年，將人生大部時間時間都獻給演藝事業，而佔用他黃金時期的並不是無綫，而是當年的亞視。

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鄭恕峰真係好戲。（劇集截圖）

鄭恕峰入行前做過文員、工廠學徒、保安等工作，一次機緣巧合下透過當時在無綫擔任PA的林嶺東介紹，拍攝了第一套劇集《書劍恩仇錄》，當時更要他把頭剃光，連續拍了八日，自此他便展開了其演藝之路。當年他因為自己半途出家，於是便想投考無綫的演藝訓練班，可惜當時鄭爸爸生病而放棄，所以一年後轉考麗的訓練班，在麗的（亞視）一做便是三十多年。

鄭恕峰不經不覺已經入行44年。（微博＠鄭恕峰）

鄭恕峰雖然在亞視未有特別出色的作品，但也留下不少角色，不過在王征入主亞視後，他竟然收到了大信封。當時他的真的很徬徨，事關除了自己有家庭之外，更有一層未供完的樓，財政上非常大壓力。正當他無助之際，亞視的老朋友劉錫賢叫他北上登台，那時候有一位工作人員問鄭恕峰會不會唱歌，可以一起登台，結果他用了十日時間在K房練了十首歌，唱一場有八千蚊，每星期至少也有一場，舒緩了財政上的壓力。

鄭恕峰北上登台。（微博＠鄭恕峰）

雖然賺到錢，但經常要北上卻令到老婆「詐型」，所以他曾向傳媒表示，曾不停向無綫自薦，希望可以留港工作，但一直都沒有回覆。直到有一次見到李司棋，司棋姐知道他的情況後，直接將他的資料交給曾勵珍（珍姐），結果很快便收到無綫的電話，由特約演員做起，之後更得到珍姐的認同，成功簽下無綫藝員約。