周杰倫概念股巨星傳奇傳下周招股6月上市　創辦人周母持14%股權

亞洲天王周杰倫的概念股「巨星傳奇」一直盛傳有意來港上市，有指它昨日終於通過了港交所的上市聆訊。據悉，巨星傳奇預計最快下周起招股，於今年6月中掛牌。巨星傳奇於2017年成立，創辦人包括周杰倫的母親葉惠美，她也是巨星傳奇的控股股東，間接持有巨星傳奇約13.8%股權。周杰倫雖然未直接持有「巨星傳奇」股權，但他為巨星傳奇代言的「摩胴防彈咖啡」去年銷售額高達1.2億港元。與周杰倫合作多年的填詞人方文山，是現時巨星傳奇首席文化官。

周杰倫與媽媽葉惠美以及老婆昆凌。（IG@jaychou）

巨星傳奇公司主要包括在微信等社交電商渠道，銷售健康管理產品及護膚產品，它與周杰倫持有40%股權的藝人經紀公司杰威爾音樂簽署了長達10年的IP（知識產權）授權協議，故獲得了發展與周杰倫及其IP有關項目的優先權。而巨星傳奇的IP創造及營運業務則主力為周杰倫策劃演唱會、與杰威爾音樂訂立IP授權協議、以及投資周杰倫IP相關產品等。該業務去年收入1.04億元，按年升62.7%。

巨星傳奇表示，若能成功上市，集資額將會用作研發新產品、增加品牌曝光率及產品銷售、創建獨有的明星IP及相關IP內容、銷售及營銷等。

周杰倫概念股即將在香港上市（FB@周杰倫）

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