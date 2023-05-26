國泰歧視風波 | 內地演員黃璐控訴航空員工　「聽到用英語抱怨」

國泰航空因三名空姐涉嫌歧視非英語乘客事件，連日來在網絡鬧得沸沸揚揚，大批乘客紛紛通過網絡表達曾經搭乘國泰的不愉快經歷。雖然國泰航空即時道歉，但依然難平息眾怒，香港藝人肥媽、李國麟等亦接連為乘客發聲，而24日晚內地藝人黃璐在微博發長文講述4月27日搭乘國泰航空的感受，依然是負評聲連連。



內地演員黃璐。（微博@黃璐lulu）

黃璐在文中寫道：「在機場check in的時候，國泰航空的工作人員態度非常不好，我一氣之下把錢包拿出來不知道忘在了哪裡。之後一直沒發現，直到登機前廣播里喊我的名字，我才發現錢包沒了，裡面有很重要的證件和我所有的銀行卡。」她表示因為當天只有一班直航，但第二日要排練舞台劇，因此決定放棄錢包，上機再想辦法：「上飛機之後我和空姐和空乘說明了錢包丟失但是已經找到，請他們是否可以聯繫地面看我到了西安是否可以過幾天的航班再送過來。依然很冷漠。我要了很久的失物招領的單子也沒給我。」

逼於無奈，黃璐只好主動去找機艙服務員，結果卻聽到：「他們正在用英語抱怨，一個台灣的男空乘說，每次他去大陸海關他們都很不爽他的護照。」而她問詢失物招領表格時，男空乘則讓其回到座位等候，之後一位空姐告知因為錢包已經找到，所以不再需要表格。落機後，黃璐得到西安機場工作人員回應：「钱包会让国泰航空的人过几天的飞机送过来，到时候机场会打电话给我。」但直到5月5日演出完離開西安都沒有消息，因此她托香港朋友問詢香港機場失物招領處，才知道國泰沒有任何交接，最終要朋友親自到機場領取。

黃璐全文。（微博截圖）

39歲黃璐是一位演員兼製片人，演技了得，所參演電影《盲山》、《世界之間》、《推拿》分別入圍康城「一種關注」單元、威尼斯和柏林主競賽單元，新戲《浪花像是一朵雲》入圍第63屆克拉科夫電影節短片競賽，曾參演香港電影《G殺》，飾演陳漢娜後母「李小梅」，並憑藉該角色提名第38屆香港電影金像獎最佳女配角。