樂易玲與鍾鎮濤有過一段情　阿B感激救命之恩禁裸照曝光

TVB高層樂易玲的前夫陳君毅今日驚傳離世。二人於1993年結婚，先後誕下兩子，據了解樂易玲和陳君毅在五年前已低調離婚，有傳男方已經組織新家庭並育有小孩。

樂易玲與前夫陳君毅（VCG）

63歲樂易玲在早年與70歲鍾鎮濤有過一段情，據講兩人熱戀的日子，為方便見面搬到西貢南圍同居，可惜拍拖3年後分手。鍾鎮濤在自傳《麥當勞道》一書中，指前女友樂易玲是其救命恩人，因為當年在電影《表錯七日情》中有張露股照被現場人士偷拍，最後該相落在樂易玲手上，幸而她把照片抽起，否則星途盡毀。

《表錯七人情》中，鍾鎮濤同葉童有激烈床戲。（影片截圖）

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鍾鎮濤曾在訪問中再重提舊情，並憶述相戀經過：「和她是在邵氏拍戲時認識的，她當時是製片經理，她救過我一次。當時我和葉童為《表错七日情》拍一場床戲，當日是清場拍摄的，但竟然有一位工作人員偷拍了一些照片，我們是沒有穿衣服的，幸好，後来那些照片落在了樂小姐手上，她知道這樣對一位演員是很大的傷害，於是一直沒有讓它曝光。其實，我是第一個露股的香港男星呢（笑）！」被問到為何分手？他說：「緣份盡了，沒甚麼特别的原因。她的個性比較强，我卻喜歡女朋友經常在身邊，性格不合就分開了，之后碰面都有打招呼，大家再見亦是朋友。」

范姜素貞視對方與章小蕙的仔囡為已出，即便兩人往後誕下兩女，一家六口依然樂融融。(IG@fan_fan_fanchiang)