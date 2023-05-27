TVB新聞主播何曼筠獲男友感動求婚　曾質問前特首林鄭成網絡紅人

《警訊》主持麥振江大女，無綫新聞美女主播麥詩敏（Gloria）早前到英國旅行期間，獲男友驚喜求婚，她亦有於IG分享被求婚的喜悅，宣布自己即將成為人妻。事隔一周，無綫新聞部又有喜事，昨晚 (27日) 就有網民爆料指，另一位新聞主播何曼筠（Agatha）亦同樣於近日跟男友訂婚了。爆料者還公開了一張Agetha男友向她跪地求婚的照片，Agatha手中捧着大束紅玫瑰，並伸手讓男友為她戴上求婚鑽戒，一臉感動。不少網民都留言為Agatha送上祝福。

何曼筠最令人印象深刻係佢嘅兔仔牙。（網上圖片）

現年28歲的何曼筠 (Agatha) 活躍於TVB新聞部，除了在廠內做主播，還經常於街訪片段露面。Agatha畢業於城市大學，於2017年加入TVB進行實習，實習後有機會繼續於TVB做part time，翌年轉為正職。她主持的新聞節目包括《午間新聞》、《晚間新聞》以及《六點半新聞報道》，憑住甜美樣子俘虜了不少男粉絲。她亦曾因為採訪新聞而成為網上風雲人物。2018年8月Agatha做街訪的時候，受訪者將TVB說成「CCTVB」，她立即在鏡頭前反了一次白眼，事後瞬即成為網民熱話。另一次則是2019年7月，她在政府記者會上就元朗襲擊事件質問前特首林鄭月娥。

何曼筠獲得網民力讚。(TVB新聞截圖)

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